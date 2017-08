Súboj tabuľkových susedov: Ružomberok vyhral v Podbrezovej

Na snímke futbalisti základnej zostavy MFK Ružomberok Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 1:3 (0:1)

Góly: 78. Mikuš - 21. Gerec, 57. Gál-Andrezly, 81. Takáč. Rozhodca Očenáš, ŽK: Djordjevič, Krivák - Daniel, P. Maslo, Kochan, Kunca, ČK: 62. Krivák po druhej ŽK, 1695 divákov.



FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič – Kupčík, Migaľa (46. Leško) – Viazanko, Kuzma, Válovčan (61. Mikuš) – Rendla



MFK Ružomberok: Macík – P. Maslo (66. Menich), J. Maslo, Kružliak – Qose, Kochan – Daniel, Kostadinov (72. Takáč), Gerec (85. Kunca), Gál-Andrezly – Haskič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podbrezová 18. augusta (TASR) - Prvý polčas domácich divákov sklamal. Tí, ktorí očakávali nejaký tlak železiarov, tak sa dočkali sklamania. Boli to len dlhé minúty bránenia, Ružomberčania hrali oveľa živšie, ofenzívnejšie a dočkali sa aj odmeny. V 21. min po rohu si na loptu od Haskiča nabehol Gerec a k vzdialenejšej žrdi asi z 12 metrov otvoril skóre. Už 12. min však volala po góle, keď center Daniela minul pred bránkou tesne Gál-Andrezly. Neistotu domácich názorne ukázal v 30. min Krivák, so snahou odvrátiť loptu po rohu trafil loptu tak nešťastne, že takmer ohrozil svoju bránku. V 32. min sa konečne v útoku ukázali aj železiari po strele Viazanka ponad bránku, bola to však len jedna z mála akcií, ktorá vystrašila ružomberskú obranu. V 36. min po centri Daniela mohol pridať ďalší gól hostí hlavou Haskič, presne však nenamieril, no domáci mohli byť radi, že v polčase prehrávali len o gól. Po zmene strán začali železiari o poznanie živšie, neustále však hľadali recept na prelomenie obrany súpera.V 54. min sa Daniel presadil šprintom až úplne k bránke, no medzi žrďou a brankárom Kuciakom priestor nenašiel. V 57. min to však bol práve Kuciak, keď center Gála-Andrezlyho likvidoval tak nešťastne, že sa lopta pomaly dokotúľala do bránky. To sa už situácia železiarov výrazne skomplikovala a pomôcť im mohol len rýchly kontaktný gól. Po faule na Gereca uvidel navyše Krivák druhú žltú kartu v 62. min, následne aj červenú a domáci dohrávali s desiatimi. Škoda, že v 64. min si strela Turňu nenašla lepší smer, Macík v bránke zachránil a hostia sa mohli pokojne venovať dobre rozohratému zápasu, ktorý mali pevne v rukách. Rendlov pokus z diaľky mimo bránku v 75. min len potvrdzoval bezradnosť, lepšie nemieril ani Kuzma o pár sekúnd neskôr, no v 78. min sa domáci konečne dočkali a zápas opäť nadobudol na dramatickosti. Mikuš po centri Rendlu trafil loptu hlavou perfektne a Macík bol na ňu prikrátky. V 81. min využil dieru v defenzíve domácich Takáč a nekompromisnou zblízka pod brvno vyriešil akékoľvek pochybnosti.