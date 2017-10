Súbor Lúčnica je na turné po Mexiku, vystúpi aj na oslavách OSN v New Yorku

Oslavy dňa OSN v New Yorku

Špeciálny program "Lúčnica a deti"

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Lúčnica je na turné po Mexiku a vystúpi aj na oslavách Dňa OSN v New Yorku. Ako agentúru SITA za umelecký súbor informovala Štefánia Bartošová,Lúčnica odletela na turné do Severnej Ameriky v utorok 10. októbra a bude hosťom na najvýznamnejšom festivale v Latinskej Amerike, na Festivale Internacional Cervantino.Festival známy aj ako "El Cervantino" sa koná od roku 1972 v meste Guanajuato. Turné po viacerých mexických mestách vyvrcholí dvoma predstaveniami v Mexico City v kultúrnom centre v Paláci umení (Palacio de Bellas Artes) zo začiatku 20. storočia. Lúčničiari sa na jeho scénu vrátia po 44 rokoch.Vrcholom turné bude pre Lúčnicu vystúpenie na oslavách Dňa OSN 24. októbra v New Yorku. Lúčnica sa predstaví v hlavnej sále Valného zhromaždenia OSN pri príležitosti osláv 72. výročia vzniku OSN, zdôraznila v tlačovej správe k severoamerickému turné Štefánia Bartošová. Pripomenula, že tohtoročné oslavy vzniku OSN sú pre nás výnimočné tým, že predsedom Valného zhromaždenia OSN je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.Po návrate z turné sa Lúčnica predstaví slovenským divákom 17. a 18. novembra v bratislavskom Istropolise s Reprezentačným programom, ktorý je výberom najúspešnejších programov a sú v ňom zastúpené najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska. Predstavenie zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, v hudbe a kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.Lúčnica sa okrem tvorby nových programov a vystúpení venuje aj vzdelávaniu najmladšej generácie začínajúcich tanečníkov.Na začiatok budúceho roka si pre deti pripravila špeciálne komponovaný program „Lúčnica a deti". Myšlienka spojenia detských folklórnych súborov a sólistov s Umeleckým súborom Lúčnica vznikla vďaka tomu, že v Bratislave pôsobí takmer 20 detských súborov, z ktorých mnohé založili alebo vedú bývalí členovia Lúčnice.V roku 2018 oslávi Lúčnica 70. výročie svojho vzniku a vo februári si vo výpravnom programe „Štefan Nosáľ 90" pripomenie nedožité 91. narodeniny svojho umeleckého šéfa, profesora Štefana Nosáľa. V programe sa predstaví 45-členný tanečný súbor, 40-členný orchester a 35-členný spevácky zbor Lúčnice.