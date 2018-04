Súčasťou učebne v Bojnej je zachránený drevený oltár z kláštora

Nová učebňa s oltárom. Foto: Andrej Golský/Referát kultúry Bojná Foto: Andrej Golský/Referát kultúry Bojná

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojná 12. apríla (TASR) – Žiaci základnej školy v obci Bojná v okrese Topoľčany sa od štvrtka učia náboženstvo v špeciálnej učebni. Jej súčasťou je zachránený oltár z kaplnky zrúcaného kláštora Školských bratov v Bojnej. Drevený oltár putoval po rôznych miestach, až skončil v zabudnutých skladových priestoroch. V roku 2011 sa ho obci podarilo vrátiť späť do Bojnej, kde bol uložený v priestoroch kultúrneho domu. Zriadením učebne chce obec zachovať odkaz Školských bratov.povedal starosta Bojnej Jozef Stankovský.Rehoľa Školských bratov pôsobila v Bojnej od roku 1901, kedy zrekonštruovala chátrajúcu budovu bývalej vojenskej nemocnice a vybudovala v nej Výchovný ústav pre chlapcov sv. Jána de la Salle. Jeho súčasťou bola aj kaplnka s dreveným oltárom. Bratia získavali zo zahraničia množstvo učebných pomôcok, boli zriadené rôzne učebne, kresliarne, hudobná sála, telocvičňa, ktorá slúžila aj ako divadelná sála s pódiom.dodal Stankovský.Zariadenie pomáhalo obyvateľom obce počas dvoch svetových vojen, no polstoročnice fungovania sa nedočkalo. Po druhej svetovej vojne a zmene politických pomerov sa v noci z 3. na 4. mája 1950 rozhodlo o ukončení pôsobenia Školských bratov v Bojnej. Vtrhnutím vtedajších štátnych bezpečnostných zložiek do ústavu a odvlečením 25 členov bola činnosť rehole ukončená. Školskí bratia boli často presúvaní po iných kláštoroch či umiestnení do pracovných táborov, kde kruté zaobchádzanie mnohí z nich neprežili. Nikto z rehole Školských bratov sa už do svojich škôl nevrátil.