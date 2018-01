Suchánek bude v kauze piešťanského CT iniciovať podnet o preskúmanie

Alan Suchánek Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 6. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Alan Suchánek je pripravený požiadať Generálnu prokuratúru (GP) SR o preskúmanie zákonnosti postupu Krajskej prokuratúry v Trenčíne, ak sa proti zrušeniu obvinenia v kauze piešťanského CT neodvolá samotná nemocnica. Informoval o tom na sobotňajšom tlačovom brífingu.Suchánek tak reagoval na informácie z blogu Júlie Mikolášikovej o zrušení už druhého obvinenia za údajný predražený nákup CT prístroja v piešťanskej nemocnici. Blogerka cituje z uznesenia krajskej prokurátorky Moniky Piknovej z 21. decembra 2017.Poslanec nesúhlasí so závermi prokurátorky, že nebola preukázaná subjektívna ani objektívna stránka konania obvinených. Vidí to úplne inak.zdôraznil Suchánek. Subjektívnu stránku podľa neho dokumentujú listinné dôkazy vo vyšetrovacom spise, zápisnice zo zasadnutí správnej rady, kde mali podľa Suchánka odmietnuť v roku 2012 kúpu CT z dôvodu neefektívnosti drahého nákupu, no v roku 2014 tí istí hlasovali za kúpu výrazne drahšieho prístroja.Spomínané fakty podľa poslanca nepochybne preukazujú úmyselné konanie obvinených.uviedol.Za posunom v konaní vidí Suchánek aktivity Smeru-SD, ovplyvňovanie práce polície a prokuratúry a snahu vládneho subjektuSmer-SD nazýva Suchánkovu kritiku nehoráznosťou.uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Beatrice Szaboóvá.Podľa krajskej prokurátorky v Trenčíne Moniky Piknovej dôkazy zabezpečené po začatí trestného stíhania dostatočne neodôvodňovali rozhodnutie vyšetrovateľky vo vzťahu ku konkrétnym osobám. Skutková veta uznesenia o vznesení obvinenia nemá podľa prokurátorky základ vo vykonanom dokazovaní, tak ako je to opísané v odôvodnení uznesenia, okrem vymenovania vykonaných dôkazov, obsahujePiknová namieta aj voči názorom znalca, jeho záver hodnotí ako subjektívny a ničím nepodložený. Prokurátorka poukazuje i na konštatovanie Úradu pre verejné obstarávanie, že ani formálne porušenie zákona o verejnom obstarávaní nemali vplyv na výsledok verejného obstarávania. Do pozornosti tiež dáva správu Protimonopolného úradu, z ktorej vyplýva, že úrad nemá dostatok dôkazov preukazujúcich protisúťažné správanie v tomto konaní. Podotkla tiež, že akékoľvek porovnanie s verejnou súťažou z roku 2012 je nenáležité, pretože išlo o úplne iný CT prístroj s inými parametrami.uzavrela Piknová.Vyšetrovateľka protikorupčnej jednotky v prípade piešťanského CT opätovne vzniesla obvinenia v októbri 2017. Zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku vo forme pomoci bola obvinená bývala riaditeľka piešťanskej nemocnice Mária D. a ďalší. Prvé obvinenie v tejto záležitosti bolo vznesené v septembri 2015, v apríli 2016 ho Generálna prokuratúra, z dôvodu porušenia zákona, zrušila.