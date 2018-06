Suché a nižšie položené miesta slúžia ako ochrana pred bleskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Búrky na Slovensku každoročne zrania alebo zabijú desiatky ľudí. Najvyšší počet búrok sa vyskytuje v mesiacoch jún a júl. Úraz bleskom a elektrickým prúdom majú niektoré spoločné charakteristiky.povedal Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy, ktorá organizuje kurzy prvej pomoci pre verejnosť. Blesk pôsobí intenzívne, no krátko a výboj prebehne hlavne vonkajším povrchom tela, čo môže vyvolať na koži povrchové popáleniny, ktoré pripomínajú vetvičky paprade.dodal Nagy. Z fyzikálneho hľadiska pôsobí na človeka elektrický prúd, teplo a tlaková vlna. Šanca, že človek prežije zásah bleskom je 50 percent.Základným pravidlom je, že človek by nemal byť najvyšším bodom v okolí, teda vyhýbať sa všetkým vyčnievajúcim bodom ako sú vrcholy, horské hrebene, ale aj čistiny, polia alebo vodné plochy, kde telo pôsobí ako bleskozvod. Nebezpečie hrozí aj na mokrom povrchu, ktorý tiež pôsobí ako vodič. Blesk nemusí človeka zasiahnuť priamo, no môže udrieť do zeme a rozšíriť sa po zemskom povrchu. Preto je dôležité nájsť si aspoň kúsok izolovaného suchého miesta, ktoré je nižšie položené a ostať tam v učupení. Navyše akékoľvek kovové predmety, vrátane kľúčov alebo dáždnika, by mohli umožniť blesku preniknúť do tela a spôsobiť zranenia vnútorných orgánov.Prvým krokom pri poskytnutí rýchlej prvej pomoci je, uistiť sa, že nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. V prípade, že je človek, ktorého zasiahol blesk pri vedomí, pravdepodobnosť, že prežije, je vysoká. Je potrebné zistiť stav základných životných funkcií, dýchania a činnosti srdca. Ak človek nejaví známky života, je dôležité okamžite privolať pomoc a začať s oživovaním a následne ošetriť prípadné poranenia a popáleniny. Oživovanie alebo sledovanie stavu základných funkcií pokračuje až do príchodu záchranárov.