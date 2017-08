Sucho ohrozilo úrodu na hornej Nitre

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 3. augusta (TASR) - Vysoké teploty a extrémne suché počasie poznačilo priebeh žatevných prác aj v regióne hornej Nitry. Podpísalo sa pod úrodu obilnín, repky, vrásky na čele robí i chovateľom dobytka a oviec, uviedol pre TASR riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) Prievidza Jozef Fabian.ozrejmil Fabian.Obilniny mali poľnohospodári zasiate na výmere 5400 hektárov, z toho pšenicu na 2500 hektároch. Jačmeň ozimný bol na výmere vyše 1000 hektárov a jarný na ploche takmer 1250 hektárov. Repku vysiali na výmere 1575 hektárov.opísal riaditeľ RPPK Prievidza.Plochy pšenice sú podľa neho ešte na koreni a úrodu RPPK Prievidza očakáva na úrovni 4,5 tony na hektár, ozimný jačmeň dosiahol úrodu cez 5,3 tony na hektár.Sucho a deficit vlahy, ako ďalej zdôraznil Fabian, robí najväčšie vrásky na čelách chovateľom dobytka a oviec, trávne porasty sú totiž veľmi slabé a zber zelenej hmoty do senáže a na seno bol o 30 až 40 % slabší ako za posledné dva, tri roky.doplnil.Regionálna komora podľa slov jej riaditeľa, našťastie, nezaznamenala požiar na jej poliach a predpokladá, že roľníci úrodu zoberú do posledného klasu bez ujmy.podotkol.Veľmi početné čriedy diviačej zveri mali poľnohospodári v porastoch repky a ozimných obilnín, kde boli celú jar a po zbere sa spolu s jeleňou zverou presunuli do kukuríc. Početné stavy vysokej zveri hlásia regionálnej komore aj pestovatelia cukrovej repy, kde aj za bieleho dňa nie je zriedkavé stretnúť pasúcu sa zverinu.dodal Fabian.