Súd bude rozhodovať o väzbe exministra Pavla R.

Na archívnej snímke bývalý politik Pavol R. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava II bude vo štvrtok neskoro popoludní rozhodovať o prípadnej väzbe exministra Pavla R. Pôjde v zmysle Trestného poriadku o neverejný výsluch. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.uviedol v stredu (25.10.) pre TASR Adamčiak.Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave podala návrh na väzbu exministra Pavla R. Pre TASR to uviedol jeho obhajca Marek Para. Ako doplnil obhajca pre TASR, prokuratúra sa obáva, že by sa obvinený Pavol R. mohol vyhýbať trestnému stíhaniu a ovplyvňovať svedkov či spoluobvinených. Rozhodnutie prokuratúry ešte neznamená, že Pavol R. do väzby aj naozaj pôjde. O tom môže rozhodnúť iba súd.Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave v stredu uviedol, že polícia na KP BA doručila spisový materiál spolu s podnetom k návrhu na vzatie do väzby obvineného exministra Pavla R.Portál sme.sk v pondelok (23.10.) priniesol informáciu, že vyšetrovanie bolo začaté na základe trestného oznámenia bývalého šéfa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, ktorý si už za iné vraždy odpykáva doživotný trest.Pavol R. mal byť podľa portálu podozrivý z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.Podľa medializovaných informácií okrem Pavla R. čelia obvineniu aj Miloš K., Róbert L. alias Kýbel a Mikuláš Č.