Súd chce pustiť na slobodu muža, ktorý spreneveril nemocnici státisíce

Bratislava 5. augusta (TASR) - Okresný súd v Nitre odsúhlasil prepustenie bývalého riaditeľa nemocnice v Zlatých Moravciach Michala G., ktorý spreneveril státisíce eur. Michal G. vinu priznal, na trest by podľa súdu mohol čakať na slobode. Prokuratúra nesúhlasí. Informovala o tom v dnešnom večernom spravodajstve televízia Markíza.Pripomenula, že Michal G. kedysi šéfoval mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach. Podľa obvinenia mal v roku 2013 zmiznúť aj so 600.000 eurami z účtu nemocnice. Vlani v lete ho zadržali v Thajsku a išiel do väzby. Hrozí mu 10- až 15-ročný trest vo väzení.Exriaditeľ nemocnice vinu priznal, oľutoval a s prokuratúrou v Nitre pred mesiacom uzavrel dohodu o vine a treste. Dohoda počíta s trestom na šesť rokov a osem mesiacov. Generálna prokuratúra však nesúhlasí.povedala hovorkyňa GP Andrea Predajňová.Michalovi G. chce súd dovoliť čakať na trest na slobode napriek tomu, že už ho raz museli hľadať. Obvinený podľa jeho obhajkyne zagarantoval súdu, že neujde. Vzhľadom na sťažnosť prokuratúry je stále za mrežami a rozhodne o ňom Krajský súd v Nitre.