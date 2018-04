Súd dočasne zablokoval predaj Xeroxu japonskému Fujifilmu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. apríla (TASR) - Dvaja veľkoakcionári firmy Xerox zastavili jej predaj japonskému koncernu Fujifilm s pomocou predbežného opatrenia súdu. Newyorský sudca totiž odhalil možný konflikt záujmov šéfa Xeroxu Jeffreyho Jacobsona pri rokovaniach o akvizícii. Preto je potrebné zastaviť predaj až do rozhodnutia o žalobe. Xerox chce predbežné opatrenie napadnúť.Investori Carl Icahn a Darwin Deason, ktorí spolu vlastnia zhruba 15 % akcií Xeroxu, sa od januárového oznámenia akvizície snažia predaju zabrániť. Podľa nich firma ako samostatný subjekt dokáže akcionárom priniesť viac peňazí.Xerox sa má úplne presunúť do spoločného podniku s Fujifilmom. Obaja investori naproti tomu chcú tento podnik zrušiť a vymeniť celé vedenie Xeroxu. Rozhodnutie sudcu potvrdilo ich právo navrhnúť kandidátov do správnej rady. Investori tak môžu získať podporu ďalších akcionárov a prevziať kontrolu nad Xeroxom.Sudca svoje rozhodnutie odôvodnil okrem iného tým, že Jacobson vedel o plánoch na jeho odvolanie. Existujú náznaky, že spolupracoval s Fujifilmom, aby si zaistil svoje postavenie.Xerox, ktorý sa preslávil vývojom fotokopírok, má na burze hodnotu zhruba osem miliárd dolárov (6,63 miliardy eur). Firma s cieľom získať nové oblasti založila výskumné centrum Parc, kde okrem iného vyvíja laserové tlačiarne a grafické ovládače pre počítače. Koncepty z tohto centra využili, napríklad, Apple a Microsoft. Xerox však stále nedokázal vykročiť z oblasti kancelárskej techniky.