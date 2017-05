Súd EÚ: Zrážka lietadla s vtákmi je mimoriadna, vplýva to na odškodné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 4. mája (TASR) - Zrážka medzi lietadlom a vtákom predstavuje mimoriadnu okolnosť, ktorá môže oslobodiť leteckého dopravcu od povinnosti zaplatiť náhradu pasažierom v prípade veľkého meškania letu. Rozhodol o tom dnes Súdny dvor EÚ.Ak oprávnený odborník po takejto kolízii skonštatuje, že stroj je schopný letu, dopravca nemôže ospravedlňovať meškanie tým, že sa odvolá na potrebu vykonať druhú kontrolu, upozornila ďalej súdna inštancia sídliaca v Luxemburgu.Súdny dvor EÚ zareagoval na prípad dvoch občanov Českej republiky, ktorí sa v auguste 2013 chceli letecky dopraviť z Burgasu v Bulharsku do Ostravy a využiť let českej spoločnosti Travel Service. Pred odletom do Ostravy lietadlo už absolvovalo trasy z Prahy do Burgasu, z Burgasu do Brna a z Brna do Burgasu. Pri lete z Prahy do Burgasu bola zistená technická porucha, ktorej odstránenie si vyžiadalo zásah trvajúci 105 minút. Následne sa lietadlo smerujúce z Burgasu do Brna podľa spoločnosti Travel Service zrazilo pri pristávaní s vtákom, čo si vyžiadalo kontrolu jeho technického stavu.Kontrolu vykonala na to oprávnená miestna spoločnosť. Vlastník lietadla, spoločnosť Sunwing, však trval na tom, aby technik Travel Service prišiel do Brna z iného českého mesta s cieľom overiť, či bolo lietadlo schopné letu. Ani pri jednej z dvoch kontrol sa nezistili škody, ktoré by mohli spochybniť schopnosť stroja vykonať let.Z dôvodu týchto dvoch nečakaných incidentov let "poškodených" občanov meškal pri prílete do Ostravy päť hodín a 20 minút. Žalujúci sa obrátili na Obvodný súd Praha 6 a chceli od spoločnosti Travel Service odškodné vo výške 6825 Kč (približne 250 eur). Odvolali sa na nariadenie EÚ o náhradách cestujúcim v leteckej doprave, ktoré priznáva právo na takúto náhradu, ak let mešká tri hodiny a viac.Pražský obvodný súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s otázkou, či je kolízia lietadla s vtákom mimoriadnou okolnosťou, ktorá môže oslobodiť leteckú spoločnosť od jej povinnosti platiť náhradu v prípade meškania letu tri hodiny a viac.Súdny dvor EÚ potvrdil, že mimoriadne okolnosti zodpovedajú udalostiam, ktoré sa svojou povahou alebo pôvodom netýkajú bežnej aktivity leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole. Podľa súdu kolízia medzi lietadlom a vtákom a prípadné poškodenie v dôsledku tejto kolízie nie sú spojené so systémom fungovania lietadla, takáto kolízia sa netýka bežnej aktivity leteckého dopravcu a vymyká sa jeho účinnej kontrole. V dôsledku predstavuje mimoriadnu okolnosť a letecký dopravca je oslobodený od povinnosti zaplatiť náhradu.Pokiaľ ide o prípad spojený s Travel Service Súdny dvor EÚ skonštatoval, že predmetné lietadlo bolo kontrolované na letisku v Brne oprávneným odborníkom podľa právnych predpisov. Za týchto podmienok druhá kontrola lietadla nebola nevyhnutná a meškanie vyplývajúce z druhej kontroly nemožno ospravedlniť pokiaľ ide o povinnosť vyplatiť náhradu za meškanie letu.Súdny dvor rozhodol, že ak má veľké meškanie lietadla pôvod nielen v mimoriadnej okolnosti, ale aj v inej okolnosti, ktorej vznik mu možno pripísať (technický problém), meškanie súvisiace s mimoriadnou okolnosťou treba odpočítať od celkového času meškania letu na prílete s cieľom posúdiť, či časť meškania pripísateľná dopravcovi je tri hodiny alebo viac a či sa za ňu musí platiť náhrada.