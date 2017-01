Súd: Moslimské žiačky vo Švajčiarsku musia chodiť na zmiešané plávanie

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Štrasburg 10. januára (TASR) - Švajčiarsko dnes vyhralo proces na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prípade povinnosti rodičov moslimského vierovyznania posielať svoje deti na zmiešané hodiny plávania.Sudcovia dospeli k názoru, že úrady mali právo presadzovaťdo spoločnosti. Európsky súd so sídlom v Štrasburgu síce uznal, že došlo k zásahu do náboženských slobôd, k ich porušeniu ale nedošlo.O prípade informovala dnes britská stanica BBC.Sťažnosť na pôde ESĽP podali dvaja švajčiarski občania tureckej národnosti z mesta Bazilej. Pár odmietol posielať svoje maloleté dcéry na povinné zmiešané hodiny plávania.Vzdelávacie úrady v tejto súvislosti uviedli, že podobné výnimky sa udeľujú iba dospievajúcim dievčatám. Tento vek však dcéry dvojice navrhovateľov v tom čase nedosahovali.Po dlhých sporoch bola v roku 2010 rodičom udelená kombinovaná pokuta vo výške 1400 švajčiarskych frankov (približne 1300 eur)Pár sa ohradil, že takéto zaobchádzanie je porušením Článku 9 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania.Stanovisko ESĽP pripúšťa, že neudelením výnimky moslimským školáčkam došlo k zásahu do slobody náboženského vierovyznania. Úlohou školského zákona je však. Súd ďalej konštatuje, že Švajčiarsko má právo vystavať svoj vzdelávací systém v súlade s vlastnými potrebami a tradíciami.Školy podľa ESĽP zohrávajú v rámci sociálnej integrácie významné postavenie a oslobodzovanie z niektorých vyučovacích hodín, píše sa vo vyhlásení tribunálu, z ktorého citovala stanica BBC.