Súd odročil pojednávanie s vodičom unikajúcim pred policajtmi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 18. apríla (TASR) - Okresný súd v Žiari nad Hronom v stredu odročil pojednávanie s obžalovaným Michalom J., ktorý v júni minulého roka viedol pred policajtmi unikajúce auto, v ktorom po streľbe zahynul 17-ročný mladík. Michal J. je obvinený z marenia výkonu úradného rozhodnutia v jednočinnom súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa.zdôvodnila rozhodnutie hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Spurná.Druhým dôvodom odročenia pojednávania bolo doplnenie dokazovania, a to o prehrávanie videomateriálov. Obhajca obžalovaného Eugen Cimmermann sa k dokazovaniu zatiaľ nechcel vyjadriť.Pojednávanie súd odročil na 23. mája tohto roka.Incident sa stal v júni minulého roka. Auto unikajúce pred policajnou hliadkou viedol Michal J., spolu s ním v ňom sedeli ďalšie tri osoby. Michal J. bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz. Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Keď nezastavil na policajné znamenia, policajti použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu.Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. To následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare. Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš, utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.