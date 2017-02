Súd opäť prerokuje prípad Sicílčanov, ktorí mali plánovať falšovanie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. februára (TASR) – Najvyšší súd (NS) SR zrušil dnes rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a vrátil mu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie prípad dvoch mužov zo Sicílie, ktorí podľa obžaloby mali plánovať falšovanie eurobankoviek vo veľkom rozsahu. TASR informoval hovorca NS SR Boris Urbančík." uviedol Urbančík.Dvoch mužov zo Sicílie, ktorí sú považovaní za členov talianskeho podsvetia, odsúdil Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, v septembri minulého roka na 30-mesačné väzenie s minimálnym stupňom stráženia.Súd ich uznal za vinných zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v štádiu pokusu.Podľa obžaloby sa Sergio Giovanni G. a Salvatore G. zamerali na strednú Európu, kde chceli sfalšovať 20- a 500-eurobankovky vo veľkom rozsahu. Nakontaktovali sa na osoby na Slovensku, našli tlačiareň v Česku a ak by sa im to podarilo, postupne by tak vytlačili eurobankovky v celkovej hodnote zhruba 80 miliónov eur.Taliani mali byť dobre vybavení, originálne hárky mali doviezť z Talianska, potrebovali však na ne natlačiť ochranné znaky. K dispozícii mali autentické tlačiarske vzory. Sfalšované peniaze by potom distribuovali do cudziny, mimo Európy, kde by ich legalizovali.Obaja muži počas procesu tvrdili, že sú nevinní.Podľa informácií z policajného prostredia má ísť o ľudí zo zločineckej skupiny Cosa Nostra. Ako uviedol prokurátor, podľa Interpolu minimálne jeden z nich je členom tejto skupiny.