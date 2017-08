Súd potvrdil trest pre muža cestujúceho za výcvikom IS do Sýrie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Karlsruhe 8. augusta (TASR) - Sudcovia nemeckého najvyššieho súdu potvrdili dnes rozsudok v prípade islamistu, ktorý sa opakovane pokúšal vycestovať na výcvik do tábora teroristickej skupiny Islamský štát (IS) v Sýrii.Trestným činom je od júna 2015 v Nemecku aj úmysel vycestovať do zahraničia s cieľom podstúpiť výcvik v tábore teroristov.Spolkový súdny dvor (BGH) dnes uviedol, že potvrdil rozsudok v prípade Nemca z Mníchova, ktorý sa dvakrát neúspešne pokúsil odcestovať do Sýrie, aby tam bojoval za kalifát.Muža zatkli v októbri 2015 na letisku v Mníchove. Mal pri sebe jednosmerný lístok, dva mobilné telefóny a vybavenie na pobyt v prírode. Vzhľadom na to, že sa už zaregistroval na let a prešiel bezpečnostnou kontrolou na letisku, išlo podľa súdu o dostatočný dôkaz toho, že plánoval opustiť krajinu.Okresný súd v Mníchove ho odsúdil na dva a pol roka väzenia. Spolkový súd potvrdil definitívnu platnosť tohto rozsudku ešte v nedeľu, znenie jeho rozhodnutia však zverejnili až dnes.Mužovi sa do Turecka podarilo dostať raz, hranice so Sýriou ale neprekročil.