Súd predĺžil domáce väzenie režisérovi Kirillovi Serebrennikovovi

Najprominentnejší ruský divadelný režisér Kirila Serebrennikov odchádza zo súdu po vypočutí v Moskve 23. augusta 2017. Polícia ho obvinila zo sprenevery 68 miliónov rubľov (takmer 980.000 eur) z dotácií ministerstva kultúry, ktoré boli v rokoch 2011-2014 vyčlenené na realizáciu umeleckého projektu Platforma, uvádza sa vo vyhlásení Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie, ktorý je obdobou amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a je podriadený priamo ruskému prezidentovi. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 18. októbra (TASR) - Moskovský súd predĺžil v utorok domáce väzenie renomovanému divadelnému a filmovému režisérovi Kirillovi Serebrennikovovi do 19. januára. Jeho zatknutie pre údajnú spreneveru štátnych dotácií šokovalo ruskú kultúrnu sféru a vyvolalo medzinárodnú podporu tomuto 47-ročnému umelcovi.Serebrennikova, riaditeľa Gogoľovho divadelného centra v Moskve, zatkli v auguste na základe obvinenia z defraudácie približne jedného milióna dolárov zo štátnych zdrojov. Serebrennikov označil tieto obvinenia za absurdné. O predĺženie jeho domáceho väzenia požiadala prokuratúra s tým, že by mohol utiecť z krajiny.uviedol Serebrennikov, ktorého cituje spravodajská stanica Slobodná Európa. Pred budovou súdu sa zišlo množstvo jeho stúpencov, ktorí držali režisérove fotografie a kritizovali jeho stíhanie.Pred svojím zatknutím sa Serebrennikov dostal do sporu s ministerstvom kultúry ohľadom baletného predstavenia o legendárnom sovietskom tanečníkovi Rudolfovi Nurejevovi, ktorý emigroval na Západ. Rezortný šéf Vladimir Medinskij tvrdil, že predstavenie by mohlo porušiť zákon o "propagande gejov" z roku 2013.