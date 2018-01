Súd rieši prípad ukrajinskej aktivistky, ktorá vybehla pred Zemana

Na snímke z videa bezpečnostní pracovníci chránia českého prezidenta Miloša Zemana, na ktorého sa vrhla polonahá aktivistka počas jeho hlasovania v prvom kole prezidentských volieb Českej republiky vo volebnej miestnosti v Prahe 12. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. januára (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 5 začal v nedeľu prerokúvať prípad ukrajinskej aktivistky Anželiny Diašovej, ktorá v piatok vo volebnej miestnosti vybehla polonahá pred prezidenta Miloša Zemana. Dvadsaťsedemročnej žene hrozia dva roky väzenia za výtržníctvo, informoval spravodajský server Novinky.cz.K incidentu došlo v prvý deň dvojdňových prezidentských volieb v Česku vo volebnej miestnosti v okrsku Praha 13, krátko po tom, ako tam prišiel odovzdať hlas prezident Zeman.Ešte pred vhodením hlasovacieho lístka do urny sa k Zemanovi vrhla polonahá aktivistka z ukrajinského feministického protestného hnutia Femen s výkrikom Zeman - Putin's slut (Zeman - Putinova fľandra). Rovnaké heslo mala napísané aj na hrudi. Ženu okamžite spacifikovala Zemanova ochranka, ktorá tiež vyviedla prezidenta z miestnosti.Diašovú v nedeľu podvečer priviezla policajná eskorta z cely predbežného zadržania na pražský súd, ktorý jej prípad rieši v skrátenom konaní.Ukrajinka je podozrivá z trestného činu výtržníctva. Jej obhajkyňa Lucia Hrdá nástojí na tom, že Diašová nemienila na Zemana zaútočiť, ani sa s ním dostať do fyzického kontaktu. Zdôrazňuje tiež, že jej mandantka nebola ozbrojená.uviedla obhajkyňa.Podľa polície sa Diašová do volebnej miestnosti v Prahe-Lužinách dostala zrejme na falošný novinársky preukaz. Podľa informácií denníku právo však Zemanova ochranka preukazy novinárov vôbec nekontrolovala.