Súd rozhodol proti Cirkvi lietajúcej špagetovej príšery

Berlín 2. augusta (TASR) - Nemecký súd dnes rozhodol, že miestne úrady sú oprávnené zabrániť skupine nazývajúcej sa Cirkev lietajúcej špagetovej príšery v propagovaní jej "slížových omší" pri vjazde do mesta na východe krajiny.Agentúra AP pripomína, že v Nemecku je bežná prax umiestňovať pri vjazdoch do miest malé tabule, na ktorých luteránska alebo katolícka cirkev informujú o svojich plánovaných bohoslužbách. Cirkev lietajúcej špagetovej príšery, ktorá kritizuje náboženstvo ako netolerantné, žiadala o povolenie robiť to isté v meste Templin, severovýchodne od Berlína.Brandenburský krajinský súd však rozhodol, že táto skupina nemôže žiadať rovnaké práva, aké majú náboženské alebo filozofické spoločenstvá. Sudcovia vyjadrili názor, že jej kritika iných vierovyznaní ešte nepredstavuje filozofiu.Cirkev lietajúcej špagetovej príšery uviedla, že je humanistickou organizáciou a chce sa voči rozhodnutiu súdu odvolať.