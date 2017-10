Súd rozhodol proti Trumpovmu zákazu transrodových ľudí v armáde

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. októbra (TASR) - Federálny súd vo Washingtone zabránil v pondelok uplatňovaniu zákazu pôsobenia transrodových osôb v armáde Spojených štátov, ktorý vydal v auguste prezident Donald Trump. Žalobcovia v danom prípade, medzi ktorými je i viacero transrodových vojakov, podľa sudkyne preukázali, že Trumpovo nariadenie by im spôsobilo ujmu, informovala agentúra DPA.Súdne rozhodnutie poukazuje napredstavovanú takýmto krokom, ako aj na riziko prepustenia z ozbrojených síl či odoprenie prijatia, ktorému by boli vystavené dotknuté osoby.Trump ešte koncom júla oznámil, že chce zabrániť tomu, aby transrodové osoby plnili akékoľvek úlohy v americkej armáde. Argumentoval pritoma inýmiNásledne podpísané nariadenie zakazovalo armáde, aby prijímala do svojich radov transrodové osoby a aby využívala zdroje ministerstva obrany na pokrývanie nákladov na chirurgické zákroky týkajúce sa zmeny pohlavia.Trumpovo nariadenie bolo pokusom zvrátiť rozhodnutie jeho predchodcu Baracka Obamu z júna 2016, na základe ktorého má byť od 1. januára 2018 oficiálne možné odvádzať do armády transrodové osoby a zakázané prepúšťať vojakov čisto na základe ich rodovej identity.