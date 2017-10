Súd: Sex s manželkou mladšou ako 18 rokov je v Indii znásilnením

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 12. októbra (TASR) - Indický najvyšší súd vydal v stredu rozhodnutie, na základe ktorého bude pohlavný styk s manželkou mladšou ako 18 rokov v krajine považovaný za znásilnenie. Ľudskoprávni aktivisti to privítali ako dôležitý krok smerom k vykoreneniu zvyku uzatvárať tzv. detské manželstvá, informovala dnes agentúra AP.Podľa indických zákonov musí mať žena najmenej 18 rokov, aby sa mohla vydať a súhlasiť so sexom, sú však prípustné výnimky a muži si tak v skutočnosti môžu vynucovať styk aj od 15-ročných dievčat, pokiaľ sú s nimi zosobášení.Najvyšší súd teraz dospel k záveru, že. Sudcovia v tejto súvislosti vyjadrili presvedčenie, že ľudské práva neplnoletých dievčat si vo všetkých prípadoch "zaslúžia uznanie a akceptáciu".Sociologička Randžana Kumariová dnes privítala tento verdikt, keďže podľa nej odstránil rozpor v zákonoch. Pripomenula, že pri vládnom sčítaní v roku 2011 vyšlo najavo, že v Indii vstupujú ľudia do manželstva neplnoletí až v 47 percentách prípadov.Tzv. detské nevesty sú rozšíreným javom najmä v chudobných vidieckych oblastiach Indie.