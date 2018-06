Súd stiahol policajta z vyšetrovania vraždy maltskej novinárky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 12. júna (TASR) - Maltský ústavný súd v utorok rozhodol, že policajt, ktorý vedie vyšetrovanie vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, by sa mal pre možný konflikt záujmov z prípadu stiahnuť. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa spomínaný súd.Komisár Silvio Valletta by sa mal podľa súdneho verdiktu z uvedeného prípadu stiahnuť, keďže je ženatý s jednou z ministeriek. Okrem toho je členom správnej rady maltskej národnej agentúry, ktorá vyšetruje podozrenia z prania špinavých peňazí. Uvádza sa to v rozhodnutí súdu, ktorý reagoval na podnet rodiny obete.Podľa súdu by mal tiež Vallettov nástupca, ktorý ho nahradí na poste hlavného vyšetrovateľa prípadu zavraždenej novinárky, preveriť jeho doterajší postup.Silvio Valletta je ženatý s Justyne Caruanovou, ministerkou pre ostrov Gozo.Po rozhodnutí súdu Galiziovej syn Matthew na sociálnu sieť Twitter napísal: "(Valletta) je ženatý s ministerkou; moja mama vyšetrovala jeho neochotu vznášať obvinenia voči vládnym predstaviteľom, ktorá vyvolávala podozrenia.Caruanovú Galiziovú, známu 53-ročnú investigatívnu novinárku, blogerku a ostrú kritičku maltskej vlády, zabila vlani 16. októbra bomba uložená v jej aute a odpálená počas jazdy. Rodina Galiziovej tvrdila, že maltskí činitelia - ktorých zavraždená novinárka považovala za skorumpovaných politikov - pri potrestaní páchateľov nevyvinuli dostatočné úsilie.