Súd uvalil na režiséra Kirilla Serebrennikova domáce väzenie

Najprominentnejší ruský divadelný režisér Kirila Serebrennikov odchádza zo súdu po vypočutí v Moskve 23. augusta 2017. Polícia ho obvinila zo sprenevery 68 miliónov rubľov (takmer 980.000 eur) z dotácií ministerstva kultúry, ktoré boli v rokoch 2011-2014 vyčlenené na realizáciu umeleckého projektu Platforma, uvádza sa vo vyhlásení Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie, ktorý je obdobou amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a je podriadený priamo ruskému prezidentovi. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 23. augusta (TASR) - Moskovský súd nariadil dnes ruskému divadelnému a filmovému režisérovi Kirillovi Serebrennikovovi domáce väzenie na základe obvinenia zo sprenevery 68 miliónov rubľov (979.000 eur), čo však on odmieta. Informovala o tom agentúra AP.Serebrennikova (47) zatkli v utorok v Petrohrade, kde natáča životopisnú snímku o sovietskej rockovej hviezde Viktorovi Cojovi, a po vypočúvaní ho umiestnili do vyšetrovacej väzby. Pred budovou súdu sa zišlo niekoľko stoviek režisérových priaznivcov, požadujúcich jeho prepustenie.Medzi prítomnými bolo i viacero známych osobností a opozičných aktivistov vrátane spisovateľa Viktora Šenderoviča, novinára Leonida Parfionova, politického komentátora Sergeja Parchomenka či publicistky Iriny Prochorovovej.varoval Šenderovič.Štátne zdroje, ktoré mal uznávaný režisér podľa vyšetrovateľov spreneveriť, boli určené na istý divadelný projekt. Sudca vymeral Serebrennikovovi domáce väzenie do 19. októbra, uvádza agentúra TASS. Peniaze mal dostať v rokoch 2011-14.vyhlásil režisér pred sudcom.Serebrennikov označil situáciu za "absurdnú a schizofrenickú", dopĺňa spravodajská stanica BBC. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu odňatie slobody až na desať rokov.Režisér bude mať zákaz opustiť svoj moskovský dom, chodiť do práce, poskytovať vyjadrenia pre médiá, používať internet a e-mail, čo sú štandardné reštrikcie domáceho väzenia, píše TASS. Súd mu napriek žiadosti jeho advokátov zakázal i účasť na natáčaní zmieneného filmu v Petrohrade.Okrem toho bude mať na členku pripevnený elektronický náramok, ktorým budú príslušné úrady monitorovať jeho pohyb, uviedli pre TASS policajné zdroje.Serebrennikov si získal medzinárodné uznanie vďaka svojej práci v oblasti dramatických umení, opery a filmu. Známym sa stal i kritikou ruskej vlády, korupcie v krajine a rozrastajúcej sa ruskej. Jeho zatknutie je všeobecne považované za ďalší prejav potláčania disentu v Rusku.