Súd v Číne udelil najtvrdší trest v rámci zákroku voči aktivistom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 26. decembra (TASR) - Čínsky súd poslal v utorok na osem rokov do väzenia popredného aktivistu za ľudské práva Wu Kana, ktorého uznal za vinného z rozvratnej činnosti, informoval jeho právnik.Ide o najtvrdší trest dosiaľ udelený počas rozsiahleho zákroku vlády proti ľudskoprávnym aktivistom v Číne, ktorý sa začal pred vyše dvoma rokmi, píše agentúra Reuters.Wu Kan, bloger známy pod svojou internetovou prezývkou Super Vulgar Butcher (Supervulgárny mäsiar), pravidelne poukazoval na prípady obvinení zo zneužitia moci štátnymi úradmi, a to prostredníctvom internetu i protestoch v uliciach. Zadržali ho ešte v máji 2015.Jeho právny zástupca pre Reuters povedal, že proti verdiktu súdu v meste Tchien-ťin plánujú podať odvolanie.Podľa rozsudku Wu kritizoval politický systém Číny na internete a svojimi vystúpeniami na verejnosti sa dopúšťal rušenia poriadku, no tiež urážal ľudí a šíril falošné informácie.uviedol súd.Zadržanie Wua a zákrok voči aktivistom viedli viacerých členov jeho rodiny k tomu, aby sa začali venovať podobnej činnosti. Jeho otec Sü Siao-šun pre Reuters v júli povedal, že cíti povinnosť otvorene sa zastávať svojho syna po tom, ako ho úrady požiadali, aby hovoril, že Wu je vinný.