Súd v ČR zamietol žalobu Somálčanky v kauze údajného zákazu hidžábu

Praha 19. septembra (TASR) - Pražský mestský súd zamietol dnes odvolanie Somálčanky, ktorá sa domáhala ospravedlnenia a 60.000 korún od pražskej Strednej zdravotníckej školy. Dôvodom mal byť údajný zákaz nosiť pri vyučovaní moslimskú šatku hidžáb, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Ayan Jamaal Ahmednuurová so svojou žalobou neuspela už na obvodnom súde v januári tohto roka. Podľa súdu sa Somálčanke diskrimináciu preukázať nepodarilo. Predovšetkým nesplnila podmienky pre začatie štúdia.konštatovala sudkyňa.Somálčanka, ktorá má v Česku azyl od roku 2011, podľa súdu nepredložila do začatia školského roka požadované povolenie k pobytu, a to navzdory dohode. Do formulára o zanechaní štúdia navyše podľa súdu vyplnila ako dôvod zákaz nosenia hidžábu až následne.Ahmednuurová naopak tvrdila, že školu opustila kvôli tomu, že ju riaditeľka Ivanka Kohoutová pri začatí školského roka v septembri 2013 vyzvala, aby si sňala hidžáb. Podľa Somálčanky boli pritom pôvodne dohodnuté na tom, že šatku bude odkladať len pri ošetrovateľskej praxi. Riaditeľka údajne nepristúpila ani na alternatívu, že by Somálčanka mala pri vyučovaní zahalený iba krk.Súd vyvolal veľký záujem verejnosti. Počas pojednávania prišlo riaditeľku školy podporiť mnoho ľudí.Škola trvá na tom, že má právo stanoviť si pravidlá odievania i obmedziť náboženskú slobodu, a to aj preto, že zaisťuje bezpečnosť žiakov a zachovanie sekulárneho školstva.Právnička Somálčanky a ombudsmanka Anna Šabatová naopak upozorňujú na to, že prejav viery je možné obmedziť len zákonom, a nie menej záväznými predpismi vrátane školského poriadku.