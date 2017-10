Súd v meste Segedín odsúdil Afganca za útok na policajtov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 11. októbra (TASR) - Na päť rokov odňatia slobody odsúdil dnes súd v juhomaďarskom Segedíne afganského muža za vlaňajší útok na policajtov, informovala agentúra MTI.Súd Afganca na prvom stupni uznal za vinného z trestného činu ozbrojeného útoku na verejného činiteľa a zneužitia zbrane. Voči verdiktu sa odvolal obvinený i jeho obhajca.Cudzinec sa po štyroch rokoch pobytu v Rakúsku rozhodol vrátiť do vlasti, avšak nemal potrebné doklady a preto sa vydal na cestu ilegálne. Maďarská polícia ho zadržala a 26. augusta ho v Segedíne priviedli policajti do budovy Úradu pre prisťahovalectvo a občianstvo.Pre prieťahy v procese legalizácie svojho pobytu na maďarskom území sa stal Afganec čoraz agresívnejším a v jednej chvíli sa zmocnil zbrane policajta, ktorý ho sprevádzal. Policajti ho však zneškodnili - počas šarvátky jedného z nich dokonca uhryzol do prsta.Obvinený v súdnom procese tvrdil, že chcel spáchať samovraždu. Pri psychiatrickom vyšetrení si však protirečil a expert zistil, že muž síce má psychiatrické problémy, ale je svojprávny.