Súd v Rakúsku rieši sťažnosť exmajiteľky Hitlerovho rodného domu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 22. júna (TASR) - Ústavný súd vo Viedni dnes začal riešiť sťažnosť proti vyvlastneniu rodného domu Adolfa Hitlera v hornorakúskom meste Braunau am Inn, ktorú podala bývalá majiteľka. Rozhodnutie o vyvlastnení odhlasoval v decembri 2016 rakúsky parlament vo forme zákona a exmajiteľka ho považuje za protiústavné, informovala agentúra DPA.Advokát sťažovateľky kritizuje štát aj za to, že jej vzal celú nehnuteľnosť vrátane priľahlého pozemku s rozlohou 1000 metrov štvorcových, na ktorom sa nachádza park a garáže.Očakáva sa, že Ústavný súd vynesie svoj verdikt v priebehu najbližších týždňov.Rakúska vládna koalícia sa vlani dohodla na vyvlastnení rodného domu vodcu nemeckých nacistov, pretože chcela zabrániť tomu, aby sa z neho stalo miesto stretávania sa pravicových radikálov. Vláda sa snažila nehnuteľnosť odkúpiť už od roku 1984, s vlastníčkou sa však nedokázala dohodnúť.Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome, kde si jeho rodičia prenajali byt, prvý rok svojho života. Počas druhej svetovej vojny budovu získal vysoký predstaviteľ nemeckej nacistickej strany, ktorý ju sprístupnil verejnosti.Po vojne sa dostala opäť do rúk pôvodných majiteľov, od roku 1972 ju však mala v prenájme vláda, aby zamedzila jej zneužitiu. Do roku 2011 v budove fungovali chránené dielne, v ďalších rokoch bol dom prázdny. Opakovane sa pri ňom stretávajú neonacisti a pravicoví extrémisti, aby sa tam odfotografovali.