Súd v Rusku zamietol odvolanie Jehovových svedkov proti ich zákazu

Moskva 18. júla (TASR) - Ruský Najvyšší súd zamietol v pondelok odvolanie Jehovových svedkov voči zákazu ich činnosti v krajine. Informovala o tom agentúra RIA Novosti.Jehovovi svedkovia sa teraz mienia obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.povedal ich právnik Viktor Ženkov podľa agentúry Interfax.Ministerstvo spravodlivosti v marci pozastavilo činnosť Jehovových svedkov a požiadalo najvyšší súd, aby zastavil ich aktivity. Najvyšší súd 20. apríla vyhovel žiadosti rezortu a zakázal činnosť Jehovových svedkov, pričom označil túto náboženskú komunitu za extrémistickú organizáciu, nariadil skonfiškovanie jej majetku a zatvorenie jej 395 lokálnych pobočiek.Jehovových svedkov už v januári vyhlásil za extrémistickú organizáciu moskovský mestský súd. V Rusku predtým zatvorili osem lokálnych pobočiek tejto skupiny na základe tvrdenia o šírení extrémizmu.Jehovovi svedkovia majú v Ruskej federácii podľa vlastného vyjadrenia 170.000 stúpencov. Skupina sa počas uplynulého roka dostala pod narastajúci tlak vrátane zákazu distribúcie literatúry, ktorým dochádzalo k porušovaniu ruských protiextrémistických zákonov, tvrdia príslušné úrady. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo, že Jehovovi svedkoviaJehovovi svedkovia sú však iba jednou z viacerých náboženských skupín, ktoré sa v uplynulých rokoch dostali do pozornosti ruských orgánov. Opatrenie známe ako Jarovej zákon (nazvaný podľa jednej z jeho autoriek, poslankyne Štátnej dumy Iriny Jarovej), ktoré vstúpilo do platnosti minulý rok, sprísňuje obmedzenia týkajúce sa aktivít náboženských skupín, a to najmä menších denominácií ako mormóni a niekoľkých protestantských siekt.Vzhľadom na postup úradov voči Jehovovým svedkom ESĽP Rusko viackrát odsúdil na zaplatenie odškodného a Moskvu upozornil, že tým porušuje základné práva, ako sú sloboda vierovyznania, prejavu a združovania.