Súd v USA nariadil zjednotenie rozdelených rodín migrantov do 30 dní

San Diego 27. júna (TASR) - Opätovné zjednotenie rozdelených rodín migrantov v priebehu nasledujúcich 30 dní nariadil americkým pohraničným orgánom v noci na stredu federálny súd v štáte Kalifornia, informuje agentúra AP.Deti mladšie než päť rokov musia byť zjednotené so svojimi rodinami skôr - v priebehu nasledujúcich 14 dní.Sudkyňa súdu v San Diegu Dana Sabrawowá vydala uznesenie v súdnom konaní iniciovanom organizáciou Americké združenie občianskych slobôd. Súdne konanie sa týkalo sedemročného dievčaťa odlúčeného od svojej konžskej matky, ako aj 14-ročného chlapca odlúčeného od brazílskej matky, píše AP.Sudkyňa zároveň vydala celonárodne platný súdny príkaz, ktorým sa v budúcnosti zakazuje rozdeľovanie rodín okrem prípadov, keď bude rodič uznaný za nespôsobilého.Americký prezident Donald Trump minulý týždeň podpísal nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do USA cez hranice s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov približne 2500 detí. Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti minulý víkend uviedlo, že 522 z týchto detí je už opäť so svojimi rodičmi.