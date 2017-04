Súd zamietol vydanie kosovského expremiéra Haradinaja do Srbska

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 27. apríla (TASR) - Francúzsky odvolací súd dnes oznámil, že zamietol vydanie bývalého kosovského premiéra Ramusha Haradinaja na stíhanie do Srbska. Expremiér bol počas vojny v Kosove (1998-1999) partizánskym veliteľom.Francúzske orgány zadržali Haradinaja po tom, ako začiatkom januára utiekol do tejto krajiny. Stalo sa tak na základe požiadavky Srbska, ktoré tvrdí, že bývalý ministerský predseda je vojnovým zločincom v súvislosti s organizovaním partizánskeho povstania v Kosove, bývalej južnej provincii Srbska, pripomína agentúra Reuters.Jeho zatknutie ešte viac naštrbilo krehké diplomatické vzťahy medzi Srbskom a Kosovom, ktoré v roku 2008 s podporou Západu vyhlásilo nezávislosť od Srbska a vyvíja úsilie, aby Belehrad prestal stíhať osoby spojené s daným konfliktom.Belehrad obviňuje Haradinaja z mučenia a likvidácie Srbov počas kosovskej vojny, aj keď Medzinárodný trestný tribunál OSN pre bývalú Juhosláviu (ICTY) so sídlom v Haagu ho už spod obvinení dvakrát oslobodil.Albánsky prezident Bujar Nishani vydal v pondelok dekrét, ktorým udelil Haradinajovi a jeho manželke Anite albánske občianstvo. Albánsko udelilo občianstvo mnohým Kosovčanom, aby týmto spôsobom mohli profitovať z bezvízového režimu, ktorý má Tirana s európskymi krajinami ležiacimi v schengenskom priestore.