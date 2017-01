Súd zamietol žiadosť prokuratúry o zatknutie šéfa Samsungu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 19. januára (TASR) - Súd v juhokórejskom Soule zamietol žiadosť prokuratúry o zatknutie I Če-jonga, dediča spoločnosti Samsung, pre obvinenia z korupcie súvisiace so stále silnejúcim škandálom okolo prezidentky Pak Kun-hje. I Če-jonga preto dnes prepustili z väzby. Informovala o tom tlačová agentúra Jonhap.," uviedol podľa agentúry súd.Vnuk zakladateľa konglomerátu Samsung Group sa nachádzal vo väzbe, južne od metropoly Soul, celkovo 14 hodín a čakal tam na rozhodnutie súdu.Prokuratúra v pondelok požiadala o zatknutie I Če-jonga, ktorý je pokladaný za faktického šéfa celého konglomerátu Samsung Group a zastáva funkciu viceprezidenta spoločnosti na výrobu elektroniky Samsung Electronics, patriacej do spomínaného konglomerátu.Hoci na čele Samsungu oficiálne stojí I Če-jongov otec I Kun-hi, zlý zdravotný stav ho v posledných rokoch donútil, aby svojmu potomkovi zveril prominentnejšiu úlohu vo vedení.Dedič Samsungu je obviňovaný z poskytovania finančnej podpory dôverníčke prezidentky Pak Kun-hje, Čche Son-sil, za čo dostávala táto spoločnosť rôzne výhody.Prezidentka je obvinená z toho, že umožnila svojej dôverníčke, aby ju ako hlavu štátu neprimerane ovplyvňovala - dovolila jej okrem iného nazerať do spisov zamestnancov a čítať vopred oficiálne prejavy. Prvá prezidentka Južnej Kórey čelí konkrétne obvineniam z korupcie, zneužívania právomocí a porušovania ústavných povinností. Parlament odhlasoval vlani 9. decembra dočasné odvolanie prezidentky na základe uvedených obvinení.Čche Son-sil je obvinená z toho, že svoj vzťah s prezidentkou využívala na vyvíjanie nátlaku na spoločnosti ako Samsung, aby darovali peniaze nadáciám, ktoré riadila.Agentúra Jonhap už skôr informovala, že za tieto finančné dary Samsung údajne získal vládnu podporu pre kontroverzné zlúčenie jeho dcérskych firiem v roku 2015.