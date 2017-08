Súd zbavil päť osôb obvinení z vraždy expremiérky Bhuttovej

Bachtawar (vľavo) a Asifa Zardaríové držia portét svojej zavraždenej matky, pakistanskej expremiérky Benazír Bhuttovej, archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 31. augusta (TASR) - Pakistanský súd dnes oslobodil päť mužov spod obvinení zo sprisahania proti bývalej pakistanskej premiérke Bénazir Bhuttovej, ktorá bola v roku 2007 zavraždená. Ako dôvod sudcovská porota uviedla nedostatok dôkazov. Muži sú členmi Talibanu, informuje agentúra DPA.Dvojica vysoko postavených policajných dôstojníkov však poputuje na 17 rokov do väzenia za zanedbanie povinností a za to, že nedokázala zabrániť tomuto atentátu.Niekdajší pakistanský prezident a vojenský líder Parvíz Mušarraf, ktorý čelí podobným obvineniam, sa pred súdnym procesom od vlaňajška ukrýva v Dubaji. Obvinili ho v roku 2013.Bhuttová, dvojnásobná pakistanská premiérka, zahynula pri samovražednom bombovom útoku v meste Rávalpindí, ku ktorému došlo po skončení predvolebného mítingu, a to iba niekoľko týždňov po tom, ako sa vrátila z exilu. Usilovala sa o obnovenie občianskej vlády po Mušarrafovom osemročnom vojenskom režime.