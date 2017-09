Súd zrušil pozastavenie výstavby náhradných bytov v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) – Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie, ktorým sa koncom apríla pozastavila výstavba 68 náhradných nájomných bytov v bratislavskej mestskej časti Dúbravka, v lokalite Pri kríži. Pre TASR to potvrdila mestská časť a hlavné mesto.uviedla pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová. V platnosti však podľa jej slov stále ostáva predbežné opatrenie vydané mestskou časťou, v rámci preneseného výkonu štátnej správy, o zákaze výrubu drevín na pozemkoch, kde má prebiehať výstavba. Hlavné mesto môže podľa Dúbravky opäť začať so stavebnou činnosťou, nemôže sa však dotknúť drevín.Bratislavský magistrát tvrdí, že Krajský súd sa priklonil na stranu hlavného mesta, ktoré si plní svoju zákonnú povinnosť na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného stavebným úradom mestskej časti Dúbravka. Samospráva však nepovedala, aký bude jej ďalší postup a či opätovne spustí výstavbu bytov.skonštatoval TASR magistrát.Koncom apríla Okresný súd Bratislava IV nariadil neodkladné opatrenia, hlavného mesto sa tak muselo zdržať v dotknutej lokalite akejkoľvek stavebnej činnosti či výrubu drevín do právoplatného rozhodnutia súdu a určenia platného zverenia týchto pozemkov. Magistrát sa však mohol proti tomu odvolať. Bratislava do konca roku 2016 nezabezpečila náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku tohto roka má preto povinnosť im vyplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným.Mesto chce náhradné nájomné byty pre žiadateľov z reštituovaných bytov postaviť. Výstavbu prvých 68 náhradných bytov spustil na jar 2017 magistrát v bratislavskej mestskej časti Dúbravka, v lokalite Pri kríži. Ich stavbu viackrát stopli mestskí poslanci a nesúhlas vyjadrila aj mestská časť, podľa ktorej je potrebné najskôr vyriešiť zeleň a vybudovať parkovisko pre autá, ktoré doteraz stáli na mieste začatej výstavby. Mesto však tvrdí, že stavať ju núti zákon a neriešením situácie môže mesto prísť o množstvo peňazí.Podľa bratislavského primátora Iva Nesrovnala výstavbu nebrzdí žiadny vecný problém, len záujem určitej skupiny ľudí, ktorým nevyhovuje verejnoprospešný projekt.uviedol.