Sudca čínskeho najvyššieho súdu:Trump je nepriateľom právneho poriadku

Peking 7. februára (TASR) - Sudca čínskeho najvyššieho súdu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za. Reagoval tak na Trumpove urážky voči americkému federálnemu sudcovi, ktorý dočasne zablokoval jeho protiimigračný dekrét.Čínsky sudca Che Fan sa kriticky na Trumpovu adresu vyjadril v príspevku na svojom blogu po tom, ako americký prezident prostredníctvom svojho účtu na Twitteri očiernil federálneho sudcu Jamesa Robarta. Označil ho zaa jeho rozhodnutie zablokovať dekrét nazvalChe Fan taktiež napísal, že v súlade so systémom deľby moci v USA mal Trump v tichosti prijať svoju súdnu prehru, a nie kritizovať dotyčného sudcu.Trump 27. januára podpísal nariadenie, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom a utečencom zo siedmich prevažne moslimských krajín. Sudca v štáte Washington James Robart však v piatok nariadenie predbežne zablokoval, voči čomu sa ministerstvo spravodlivosti odvolalo. Odvolací súd v San Franciscu v nedeľu toto odvolanie ministerstva spravodlivosti zamietol a namiesto toho požiadal štáty Washington a Minnesota, ktoré proti dekrétu podali žaloby, a Trumpovu administratívu, aby do pondelka popoludnia predložili ďalšie dokumenty.