Sudca zastavil deportáciu viac ako 1400 Iračanov z USA

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 25. júla (TASR) - Federálny sudca v americkom štáte Michigan zastavil v noci nadnes predbežným opatrením deportáciu viac ako 1400 irackých občanov zadržiavaných v USA, z ktorých mnohí sa v minulosti dopustili závažných trestných činov. Vyhovel tým žiadosti Americkej únie občianskych slobôd (ACLU), ktorá argumentovala, že vyhosteným Iračanom by po návrate do vlasti hrozilo prenasledovanie. Informovala o tom agentúra AP.Okresný sudca Mark Goldsmith uviedol, že svojím predbežným opatrením poskytol irackým prisťahovalcom čas, aby príkaz na deportáciu, ktorý vláda Spojených štátov po niekoľkých rokoch neočakávane reaktivovala, napadli na federálnych súdoch.Vo svojom 34-stranovom právnom stanovisku a príkaze Goldsmith uviedol, že čas navyše, ktorý Iračania dostali, zabezpečí, aby" kým o tom nerozhodne súd.Rozhodnutie federálneho sudcu v Michigane znamená, že niekoľko mesiacov nebude možné zo Spojených štátov vyhostiť ani jedného z 1444 Iračanov, ktorým bol v minulosti doručený príkaz na deportáciu. Či sa vláda Spojených štátov proti Goldsmithovmu rozhodnutiu odvolá, zatiaľ nie je známe.ACLU dala návrh na zastavenie deportácií zadržiavaných Iračanov 15. júna s odôvodnením, že vo veľkom počte prípadov ide o príslušníkov chaldejskej katolíckej komunity, sunnitských moslimov alebo irackých Kurdov, ktorým by po návrate do vlasti hrozilo prenasledovanie, mučenie alebo smrť.Podľa Amerického colného a imigračného úradu (ICE) však mnohí z Iračanov, ktorí sú v súčasnosti v Spojených štátoch zadržiavaní a hrozí im vysťahovanie, boli odsúdení za rôzne závažné trestné činy vrátane vraždy či nedovoleného ozbrojovania.K reaktivácii príkazu na deportáciu v minulosti trestaných Iračanov žijúcich v USA došlo po tom, ako bol Irak vyňatý zo zoznamu prevažne moslimských krajín, pre občanov ktorých platí na základe novelizovaného dekrétu prezidenta Donalda Trumpa dočasný zákaz vstupu do Spojených štátov.Niektorí z Iračanov, ktorým hrozí deportácia, prišli do Spojených štátov ako deti a svoje zločiny spáchali pred desiatkami rokov. Americké úrady im však umožnili zdržiavať sa na území USA, pretože Irak v minulosti odmietal vydávať cestovné doklady svojim občanom, ktorí boli trestaní. To sa však zmenilo po Trumpovom marcovom stretnutí s irackým premiérom Hajdarom Abádím.