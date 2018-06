Sudca zobral do väzby policajta z OR PZ Bratislava a konateľa firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v piatok v neskorých večerných hodinách rozhodol o vzatí do väzby dvoch mužov obvinených z korupcie, policajta z Okresného riaditeľstva (OR) PZ Bratislava II. Martina S. a konateľa firmy Michala K. Dôvodom je obava, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov na slobode. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.Ďalšie dve obvinené osoby, Jána M., príslušníka národnej protikorupčnej jednotky patriacej do štruktúry Národnej kriminálnej agentúry a Martina A. prepustil zo zadržania, stíhať ich budú na slobode.Podľa Kudjákovej muži vzatí do väzby podali sťažnosť a tú podal aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, keďže väzbu požadoval pre všetkých štyroch. Rozhodne o tom Najvyšší súd SR.Inšpekcia ministerstva vnútra zadržala dvoch policajtov a dvoch civilistov v stredu (13.6.). Prípad má podľa medializovaných informácií súvisieť s firmou Vassal EKO a nelegálnou skládkou odpadu v Podunajských Biskupiciach.Podľa informácií ministerstva vnútra vyšetrovateľ inšpekčnej služby vzniesol príslušníkovi národnej protikorupčnej jednotky obvinenie za pokračovací zločin prijímania úplatku. Policajt z okresného riaditeľstva okrem zločinu prijímania úplatku čelí aj obvineniu z prečinu ohrozovania dôvernej skutočnosti v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ostatní majú na krku obvinenie za pokračovací prečin podplácania.