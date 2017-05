Sudcovia dnes volia svojich zástupcov v Súdnej rade SR

Na snímke členovia Súdnej rady SR, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) – Slovenskí sudcovia si dnes volia spomedzi seba zástupcov v Súdnej rade SR. O osem miest v kľúčovom orgáne slovenského súdnictva sa uchádza celkom 17 kandidátov. Výsledky volieb budú oficiálne vyhlásené v stredu (24.5.) v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave.Voľba zástupcov sudcov odštartovala personálnu obnovu Súdnej rady na konci jej tretieho funkčného obdobia. V 18-člennom ústavnom orgáne je polovica - deväť členov, ktorí zastupujú sudcov. Ôsmim z nich uplynie päťročné funkčné obdobie 29. júna. Novozvolení členovia sa funkcie ujmú o deň neskôr - 30. júna.Voľby sa konajú od 9.00 do 19.00 h na zhromaždeniach sudcov v desiatich obvodoch volebných komisií – pri Najvyššom súde SR, Špecializovanom trestnom súde v Pezinku a ôsmich krajských súdoch. Právo voliť majú všetci sudcovia, ktorí ku dňu volieb vykonávajú sudcovskú funkciu sudcu. TASR informovala Súdna rada SR.Musí ísť teda o aktívnych sudcov, nie tých, čo majú prerušený výkon funkcie. Súdna rada nevedela vopred presne uviesť, koľko sudcov bude hlasovať. Aktuálne je však na Slovensku viac ako 1200 sudcov.Sudcovia hlasujú tak, že v osobitne vyhradenom priestore zakrúžkujú poradové čísla kandidátov, ktorým odovzdávajú svoj hlas. Zakrúžkovať ich môžu najviac osem, čo je počet členov Súdnej rady, ktorých je potrebné zvoliť. Prevzatie hlasovacieho lístka potvrdzujú vlastnoručným podpisom. Označený hlasovací lístok vhadzujú do volebnej schránky.Priebeh volieb a zistenie výsledkov riadia volebné komisie v jednotlivých volebných obvodoch. Po skončení volieb vyhotovia zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania a odovzdajú ich zástupcovi hlavnej volebnej komisie. Tá zráta počet sudcov zapísaných v zoznamoch a počet hlasovacích lístkov, rovnako aj počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v obvodoch všetkých volebných komisií. Napokon zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov získa výhodnejšie poradie kandidát, ktorý vykonáva funkciu sudcu dlhší čas.Po vyhlásení výsledkov volieb vydá hlavná volebná komisia zvolenému členovi Súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení. Predseda hlavnej volebnej komisie oznámi zvolených sudcov predsedníčke Súdnej rady Jane Bajánkovej, prezidentovi Andrejovi Kiskovi, predsedovi Národnej rady Andrejovi Dankovi a predsedovi vlády Robertovi Ficovi.Zastupovať sudcov v Súdnej rade má záujem päť sudcov Najvyššieho súdu (NS) SR, desať sudcov z krajských súdov (KS), jeden okresný sudca a jeden sudca zo Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Jediný z navrhnutých kandidátov už v minulosti v Rade pôsobil, a to sudca NS Daniel Hudák. V ústavnom orgáne chce sudcov zastupovať aj bývalý zástupca Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu Ján Šikuta (NS).Najväčšia stavovská organizácia - Združenie sudcov Slovenska (ZSS) nominovala sudcu KS v Žiline Jána Burika, sudkyňu KS v Bratislave Marcelu Kosovú, sudcu KS v Košiciach Martina Michalanského, sudcu KS v Nitre Pavla Pileka, sudkyňu NS Lenku Praženkovú a sudkyňu KS v Trenčíne Eriku Zajacovú.O dôveru sudcov sa uchádza prezidentka sudcovského združenia Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková (KS Bratislava) a ďalší členovia a kandidáti ZOJ: Miroslav Gavalec, Peter Paluda (obaja NS, Ján Hrubala (ŠTS Pezinok) a Kristína Glegzová (OS Lučenec). V Súdnej rade prejavil záujem byť aj sudca Jozef Mikuš (KS Banská Bystrica), sudkyňa Anna Snopčoková (KS Banská Bystrica), sudca Miloš Kolek (KS Prešov) a sudkyňa Daša Kontríková (KS Trnava), ktorých navrhli sudcovské rady ich súdov.