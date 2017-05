Sudcovia haagskeho tribunálu nepovolili Mladičovi liečenie v Rusku

Ratko Mladič pred haagskym tribunálom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 12. mája (TASR) - Sudcovia Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) dnes odmietli žiadosť bývalého bosnianskosrbského generála Ratka Mladiča o dočasné prepustenie z väzby zo zdravotných dôvodov. Uviedli, že nemajú istotu, že by sa Mladič vrátil.Bývalý bosnianskosrbský generál je obvinený z genocídy v Srebrenici a ďalších trestných činov spáchaných počas občianskej vojny v Juhoslávii v rokoch 1992-1995.Mladič chcel vycestovať do Ruska a podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a liečbe. Podľa srbských médií Rusko v marci poslalo ICTY potvrdenie, že Mladič sa môže liečiť v ruskej nemocnici a že garantuje jeho návrat do Haagu.Ruskí špecialisti vlani spravili Mladičovi kompletné vyšetrenia. Podľa ich záverov si generálov zdravotný stav vyžaduje liečbu v nemocnici a nie vo väzení. Bližšie informácie o Mladičovom stave ale nezverejnili.Mladičovi právnici sudcov ICTY nepresvedčili o tom, že bosnianskosrbskému generálovi v Haagu nie je poskytnutá primeraná starostlivosť. Jeho zdravotný stav podľa názoru sudcov zodpovedá podmienkam pobytu vo väzení, uviedla agentúra AP.Ratko Mladič bol prevezený do väznice v Haagu v roku 2011. Súdny proces s ním prebiehal od mája 2012 do decembra 2016. Odvtedy čaká na vynesenie rozsudku, ktoré je naplánované na november 2017.