Sudcovia, prokurátori či súdni úradníci sa môžu ďalej vzdelávať

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. september (TASR) – Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Umožní im to národný projekt Justičnej akadémie SR financovaný z eurofondov. Výzvu naň zverejnilo ministerstvo vnútra, ktoré je riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.Na projekt s názvom "Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" je vyčlenených 4.263.153,84 eura. Cieľovú skupinu tvorí 3600 ľudí, ktorí pracujú v rezorte spravodlivosti a prokuratúry. Hlavným cieľom projektu je podľa riaditeľa odboru operačného programu Efektívna verejná správa Samuela Arbeho zefektívniť súdne konania a zvýšiť kvalitu súdnych rozhodnutí, a to prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít a systému vzdelávania.Ministerstvo vnútra totiž identifikovalo, že súčasný systém celoživotného vzdelávania je nedokonalý.konštatuje rezort v dnešnej tlačovej správe. Problémom je i nedostatok zahraničných lektorov a nedostatočná znalosť angličtiny a následne s tým spojený nízky prenos zahraničnej praxe.Povinnosť sudcov všeobecných súdov všetkých stupňov prehlbovať si svoje vzdelanie je v slovenskej legislatíve zakotvená od roku 2008.uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková. Povinnosť vzdelávať sa však majú okrem sudcov aj prokurátori či iní justiční zamestnanci.Sudcovia a iní zamestnanci rezortu a prokuratúry budú pri vzdelávaní rozdelení do menších skupín podľa súdnej agendy, informuje ministerstvo vnútra. V rámci celoživotného vzdelávania zabezpečí Justičná akadémia SR 60 trojdňových špecializovaných vzdelávacích podujatí v rodinnom práve pre 600 účastníkov, 139 dvojdňových podujatí pre plánovaných počet 5560 účastníkov a 60 jednodňových špecializovaných podujatí pre 2400 sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov.Organizované budú aj špecializované dvojdňové výročné konferencie, prípravné vzdelávanie pre justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry a jazykové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku. Akadémia zorganizuje pre sudcov a justičných zamestnancov aj zahraničné stáže, a to buď skupinové alebo individuálne.