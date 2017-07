Sudcovia z hromadných výberových konaní prídu na súdy

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júla (TASR) – Od 1. júla vstúpil do účinnosti reformný balík sudcovských zákonov, ktorý mení spôsob výberu nových sudcov. Do justície sa budú po novom dostávať na základe hromadných výberových konaní. Prví takto vybraní sudcovia majú prísť na súdy budúce leto, teda o rok. Uviedla to dnes ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Hromadné výberové konania sú podľa Žitňanskej kľúčovou časťou najnovšej súdnej reformy. Od ich zavedenia si sľubuje zvýšenie transparentnosti výberu nových sudcov, no najmä plynulé obsadzovanie sudcovských miest. Po zavedení sudcovských previerok musia totiž súdy čakať na nové sudcovské posily deväť mesiacov až rok. V praxi to spôsobuje, že desatina miest sudcov je permanentne neobsadená.očakáva ministerka. Doteraz vyberali súdy svojich sudcov samé. Po novom sa budú uskutočňovať hromadné výberové konania na krajovom princípe v jeden deň súčasne.Súdna rada má v zmysle nových kompetencií vypísať prvé hromadné výbery najneskôr do konca novembra. Uskutočniť by sa tak mohli podľa Žitňanskej v zime. „Samozrejme, platí, že aj títo kandidáti budú musieť prejsť previerkou spoľahlivosti. Niekedy v lete budúceho roka očakávam, že budeme mať zoznamy kandidátov na sudcov, z ktorých sa bude dať vyberať,“ vysvetlila, kedy novým spôsobom vybrané sudcovské posily prídu na súdy.V prechodnom období sa budú sudcovia vyberať ešte starým spôsobom. Žitňanská informovala, že pred prvým júlom určila voľné miesta na tých súdoch, kde ich predsedovia avizovali, že je to nevyhnutné.doplnila.Na základe hromadného výberového konania vznikne zoznam kandidátov na funkciu sudcu. Po previerkach a prípravnom vzdelávaní budú pripravení nastúpiť na voľné miesta sudcov. Podľa ministerstva sa vďaka tomu budú obsadzovať voľné miesta rýchlejšie a flexibilnejšie. To by mohlo v konečnom dôsledku prispieť aj k skráteniu súdnych konaní, ozrejmil hovorca ministerstva Peter Bubla.Hromadné výberové konania budú minimálne raz ročne. Zoznam úspešných kandidátov na sudcov bude zverejnený na stránke ministerstva. Ministerstvo zdôraznilo, že najnovšie zmeny nijako nezasiahli do otvorenosti ani verejnej kontroly výberových konaní. Tieto pravidlá ostávajú v platnosti.