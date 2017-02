Sudcovia z Najvyššieho súdu vybojovali výnimku z pravidiel hodnotenia

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 19. februára (TASR) – Nový model hodnotenia sudcov, ktorý chce zaviesť ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), sa nebude vzťahovať na sudcov Najvyššieho súdu. Žitňanská v rámci pripomienkovania ustúpila ich žiadosti o výnimku. Práca elitných sudcov by tak mala byť aj naďalej posudzovaná doterajším spôsobom.Ministerka presadzuje zavedenie profesionálnych hodnotiacich komisií, ktoré budú zložené zo sudcov špecializujúcich sa výlučne na túto vec. Doteraz sudcovia hodnotili popri svojej práci.ozrejmil predseda trestnoprávneho kolégia NS Libor Duľa. Vysvetlil, že z hľadiska osobitného postavenia NS by jeho sudcovia nemali byť vôbec podrobení periodickému hodnoteniu.Duľa upozornil, že sudcovia najvyššieho súdneho orgánu môžu byť hodnotení už aj podľa aktuálne účinného zákona, a to na návrh predsedu NS, ministra alebo ombudsmana, ktorí sú oprávnení podať návrh na disciplinárne konanie.doplnil.Na otázku, koľko sudcov NS prešlo hodnotením v roku 2016, Duľa neodpovedal s odkazom, že informáciu má osobný úrad súdu. Vie však, že všetci obstáli s najlepšou známkou -tvrdí šéf trestných sudcov na NS.Združenie sudcov Slovenska (ZSS) ministerstvo upozornilo, že systém hodnotiacich komisií je neaplikovateľný na NS a vzhľadom na rozdielne kritériá, ktoré musí spĺňať sudca NS, je legitímne povoliť pre tento súd výnimku. V ZSS sa domnievajú, že hodnotiť sudcu NS je opodstatnené len v súvislosti s návrhom na ich disciplinárne stíhanie, alebo ak sami sudcovia požiadajú o hodnotenie.doplnilo stavovské združenie.Ministerstvo uznalo, že model samostatnej hodnotiacej komisie so sudcami, ktorí nesúdia, ale vykonávajú hodnotenie kolegov, nie je úplne vhodný v podmienkach NS. Hovorca rezortu Peter Bubla informoval, že pripomienku NS vyhodnotili tak, že sa zachováva model hodnotenia, aký tu bol doteraz.vysvetlil Bubla.Hovorca odmietol, že by dnes elitní sudcovia nepodliehali opakovanému hodnoteniu.ozrejmil. Informáciu o počte vlani hodnotených sudcov NS ministerstvo nemá. Podľa jeho neúplných údajov prešlo vlani v rámci päťročného cyklu hodnotením 307 sudcov z okresných a krajských súdov. Iné ako najlepšie hodnotenie bolo udelené len štyrom sudcom (dostali známku). Všetci ostatní s ukončeným hodnotením získali najlepšiu známkuCieľom Žitňanskej je posunúť hodnotenie sudcov na vyššiu úroveň a zabezpečiť jeho profesionalizáciu. Trojčlenné hodnotiace komisie by mala kreovať Súdna rada na obdobie päť rokov. Pre každý obvod krajského súdu by mala vzniknúť jedna komisia, ktorá bude hodnotiť sudcov pôsobiacich na súdoch v tomto kraji. Z dôvodu pretrhnutia možných lokálnych väzieb ministerstvo navrhuje, aby sa do komisií volili sudcovia z obvodu iných krajských súdov. Výsledky hodnotenia sudcov by mali byť po novom zverejňované.