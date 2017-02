Sudcovská kariéra D. Švecovej pokračuje, Rada ju neodvolala

Na snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. februára (TASR) – Daniela Švecová ostane v čele Najvyššieho súdu (NS) SR. Rozhodli o tom členovia Súdnej rady, ktorí ju po dovŕšení veku 65 rokov nenavrhli v pondelok (30.1.) na odvolanie z funkcie sudcu prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi.Švecová bola jedným z 36 sudcov, o ktorých predložení na odvolanie Súdna rada rozhodovala. Za ukončenie jej sudcovskej kariéry sa v tajom hlasovaní vyslovili štyria členovia rady. Sedem bolo proti, traja sa zdržali hlasovania. Šéfka NS mala pritom podporu aj samotnej predsedníčky Súdnej rady Jany Bajánkovej.potvrdila Bajánková po hlasovaní podporu Švecovej.Samotná predsedníčka NS sa zasadnutia rady nezúčastnila. Tlačový odbor jej súdu vydal v ten deň správu, ktorá konštatovala, že pod jej vedením sa Najvyššiemu súdu podarilo vlani zvýšiť počet vybavených vecí o 12,71 percenta. Minulý rok naznačila, že by chcela mandát dokončiť. Vo funkcii je od roku 2014 a má pred sebou ešte dva roky pôsobenia. Vek 65 rokov dosiahla vlani.Z celkovo 36 sudcov schválili členovia Súdnej rady iba štyroch, ktorí budú predložení prezidentovi SR na odvolanie: Helenu Kosorinovú (Krajský súd v Bratislave), Evu Michalcovú, Emu Novodomcovú (obe Krajský súd v Banskej Bystrici) a Miroslava Šantu (Okresný súd Zvolen).Vo funkcii podržali napríklad predsedu Združenia sudcov Slovenska Juraja Sopoligu (Krajský súd v Košiciach) či Daniela Švábyho, ktorý je sudcom Súdneho dvora EÚ (predtým sudca Krajského súdu v Bratislave). Okrem Švecovej ostanú na Najvyššom súde pôsobiť aj ďalší štyria sudcovia s vekom 65 rokov a viac: Zuzana Ďurišová, Darina Ličková, Eva Sakálová a Peter Szabo.Prezident Andrej Kiska sa dostal do sporu so Súdnou radou, keď koncom roka 2015 povedal, že rada porušuje ústavu a zákon, lebo mu neprekladá návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. Bajánková má na vec iný názor. „,“ vysvetlila v pondelok.Šéfka Súdnej rady je pritom presvedčená, že vek 65 rokov by nemal byť jediným dôvodom na odchod sudcov do dôchodku. „domnieva sa.Bajánková zároveň pripomenula, že vo všeobecnosti sa hovorí o posúvaní dôchodkového veku a napríklad pre notárov je hranica stanovená až na 67 rokov.doplnila. V minulom volebnom období sa medzi politikmi nenašla potrebná zhoda na ústavnú zmenu, ktorá by túto otázku vyriešila.