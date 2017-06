Sudcu OSN odsúdili v Tureckou za členstvo v extrémistickej organizácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 15. júna (TASR) - Sudcu OSN v Turecku odsúdili na sedem a pol roka väzenia za členstvo v "ozbrojenej teroristickej organizácii", uviedla dnes agentúra AP.Aydin Sefa Akay, niekdajší veľvyslanec a sudca pôsobiaci v Mechanizme pre medzinárodné trestné tribunály (MICT), je podľa súdu napojený na exilového duchovného Fethullaha Gülena.Tureckého občana Aydina Sefu Akaya zadržali vlani v septembri v rámci rozsiahlych čistiek zameraných voči Gülenovým stúpencom. Podľa tureckých úradov stojí práve Gülen za vlaňajším neúspešným pokusom o vojenský prevrat v Turecku, čo však on sám rozhodne popiera.Verdikt nad Akayom vyniesol v stredu súd v Ankare. Po vynesení rozsudku ho prepustili z väzby; musí však zostať pod súdnym dohľadom a nesmie opustiť turecké územie.Theodor Meron, predseda MICT so sídlom v Haagu, vo svojom vyhlásení uviedol, že turecké orgány týmto rozhodnutím porušujú chránený status sudcu vyplývajúci z medzinárodného práva. Súd OSN v januári nariadil tureckým úradom, aby Akaya - vzhľadom na jeho diplomatickú imunitu - prepustili na slobodu. To sa však nestalo, takže predseda MICT predložil celú kauzu Bezpečnostnej rade OSN.