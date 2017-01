Sudkyňa pozastavila Trumpov zákaz vstupu pre občanov zo 7 krajín

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Washington 29. januára (TASR) - Americká federálna sudkyňa v New Yorku nariadila mimoriadne dočasné pozastavenie zákazu vstupu na územie USA, ktorý zaviedol prezident Donald Trump a ktorý platí pre občanov zo siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom.Sudkyňa rozhodla, že tí ľudia, ktorí sa už nachádzajú v USA s platnými vízami, môžu zostať. Úrady teda nemôžu deportovať ľudí pochádzajúcich z krajín, ktorých sa týkal Trumpov zákaz vstupu. Informovali o tom dnes miestne médiá vrátane spravodajskej stanice CNN.Nariadenie vydala sudkyňa Ann Donnellyová v sobotu večer po tom, čo právnici Americkej únie pre občianske slobody (ACLU) podali na súde žalobu v mene dvoch irackých mužov, ktorých zadržali na letisku Johna F. Kennedyho v New Yorku, ako aj v mene ďalších ľudí zo siedmich prevažne moslimských krajín, ktorých zadržali na letiskách po celej krajine od začiatku platnosti Trumpovho zákazu.Davy protestujúcich pred budovou súdu v newyorskej štvrti Brooklyn prijali verdikt sudkyne s nadšením. Verdikt platí v celých USA.Nariadenie súdu zakazuje príslušníkom americkej pohraničnej stráže vykázať z USA takú osobu, ktorá pricestuje do Spojených štátov s platnými vízami z Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu.Verdikt sa týka takisto osôb so schválenou žiadosťou o štatút utečenca.