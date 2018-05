Sudkyňu najvyššieho súdu a Duterteho kritičku zbavili funkcie

Rodrigo Duterte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 11. mája (TASR) - Sudcova filipínskeho najvyššieho súdu hlasovali v piatok za to, aby Maria Lourdes Serenová bola zbavená funkcie predsedníčky tohto súdu. Serenová je veľkou kritičkou prezidenta Rodriga Duterteho a najmä jeho kampane proti priekupníkom a užívateľom drog na Filipínach. Informovala o tom agentúra DPA.Hovorca najvyššieho súdu pred novinármi spresnil, že za Serenovej odvolanie hlasovalo osem sudcov. Jej zotrvanie vo funkcii podporili šiesti sudcovia. Hovorca dodal, že výsledok hlasovania nadobudol okamžitú platnosť.Najvyšší súd vytkol Serenovej, prvej žene v dejinách krajiny na poste predsedu tejto inštancie, že sa vyhýba plateniu daní a pozmeňuje rozhodnutia najvyššieho súdu. To však sudkyňa kategoricky popiera.Ľudskoprávni aktivisti označili toto rozhodnutie súdu za "smrť demokracie" v krajine.Samotná Serenová po hlasovaní svojich kolegov vyhlásila, že "toto nie je koniec, ale začiatok", a vyzvala svojich priaznivcov, aby "spojili sily, aby nás bolo viac počuť" v boji "proti väčšiemu a silnejšiemu nepriateľovi"."Nemôžeme mlčať, pretože ticho je súhlas so zneužívaním" zákona. Vyzvala na vznik "hnutia Filipíncov, ktorí budú chrániť spravodlivosť a požadovať zodpovednosť od štátnych úradníkov".Serenová momentálne čelí ústavnej žalobe, ktorú voči nej vzniesla dolná komora filipínskeho Kongresu. Serenová oznámila, že sa bude snažiť zabrániť, aby sa jej kauza dostala do hornej komory - Senátu -, ktorá by potom v prípade rozhodovala. Prezident Duterte minulý mesiac na poslancov naliehal, aby "urýchlili (túto) procedúru", a varoval, že ak tak neurobia, "spraví to miesto nich".Opozícia prezidenta Duterteho obviňuje, že sa zbavuje svojich politických odporcov a chce v krajine vládnuť neobmedzene.Serenová je ostrou kritičkou Duterteho a spôsobu, akým sa podujal bojovať proti priekupníkom a užívateľom drog. Filipínske vedenie uvádza, že od spustenia tejto protidrogovej operácie bolo zabitých približne 4200 ľudí zapletených do obchodovania s drogami alebo užívateľov drog. Ľudskoprávni aktivisti však tvrdia, že počet obetí je trojnásobne vyšší.