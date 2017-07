Súdna rada bude v novom zložení voliť svojho predsedu aj podpredsedu

Na snímke dosluhujúca predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. júla (TASR) – Po dnešku by malo byť známe, kto bude stáť v nasledujúcich rokoch na čele slovenskej justície. Na prvom zasadnutí vo štvrtom volebnom období bude Súdna rada SR rozhodovať o svojom novom predsedovi. Voliť ho bude po tom, ako uplynulo funkčné obdobie doterajšej predsedníčke Jane Bajánkovej. Tá už po tretí raz nemohla kandidovať na jedného z 18 členov Rady.Súdna rada ako kľúčový orgán súdnictva rozhoduje o najdôležitejších veciach v slovenskej justícii. Funkcia predsedu je samostatnou od roku 2014, kedy jej oddelenie od funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR presadili v ústave Smer-SD a KDH. Na čele slovenskej justície vtedy skončil Štefan Harabin.Voľba predsedu prichádza pred dokončením tohtoročnej veľkej personálnej obmeny, kedy sa celkovo vymení 11 z 18 členov Rady. V Miestodržiteľskom paláci v centre hlavného mesta dnes po prvý raz zasadne osem nových členov – zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májovej sudcovskej voľby. Rada však bude nekompletná. Parlamentu sa zatiaľ nepodarilo zvoliť náhradu za Alenu Šiškovú, ktorá tu bola jedným z jeho troch zástupcov a jej funkčné obdobie už uplynulo.Služobne najstarší člen Ján Havlát, ktorý Radu dočasne vedie, sa tiež rozhodol nečakať na jesennú obmenu dvoch zástupcov vlády v Rade, po ktorej bude tohtoročná personálna obmena dokončená. Na programe zasadnutia, ktoré známy advokát zvolal, je okrem voľby predsedu aj voľba podpredsedu Rady. Do pondelka (10.7.) neboli známe mená žiadnych kandidátov na tieto funkcie, čo pre TASR uviedla Patrícia Némethová z tlačového oddelenia Rady. Pripomenula, že kandidatúra môže byť navrhnutá aj priamo na zasadnutí.Návrh na kandidáta na predsedu môžu podať najmenej traja členovia Rady. Rada sa bude musieť vysporiadať so zmenou svojho statusového zákona, ktorá je účinná od začiatku júla. Ministerka v rámci balíka zmien v sudcovských zákonoch vypustila zo zákona o Súdnej rade ustanovenie, že voľba jej predsedu sa vykonáva tajným hlasovaním. Rada sa tak dnes môže uzniesť na tom, že voľba nebude tajná, ale iba neverejná. To môže ovplyvniť jej výsledok. Budúci predseda musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Rady. Ak sa to žiadnemu z kandidátov nepodarí, voľba sa zopakuje.Viacero členov Súdnej rady sa vyjadrilo, že na čele kľúčového orgánu súdnictva by mal aj naďalej stáť sudca, ktorý v Rade zastupuje sudcov a nie je tak odvolateľný vládou, parlamentom ani prezidentom, ktorý majú v Rade po troch zástupcoch. Pochopenie pre takúto úvahu vyjadrila i ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Ministerka si tiež myslí, že nový predseda by mal mať vysokú podporu sudcovského stavu a mal by dokázať spájať sudcov. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová zase vyhlásila, že predsedom Rady ako významného orgánu sudcovskej samosprávy, by mal byť sudca, ktorý má dôveru drvivej väčšiny slovenských sudcov. Navyše upozornila, že voľbu nového predsedu treba starostlivo zvážiť aj preto, že Súdna rada je tvorená z členov ustanovených zástupcami jednotlivých zložiek moci v štáte, teda ide o zmiešaný model tohto orgánu.