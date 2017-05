Súdna rada navrhne odvolať 25 sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) – Súdna rada predloží prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na odvolanie mená 25 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli členovia rady na pondelkovom (29.5.) zasadnutí. Zápisnicu zverejnila kancelária Súdnej rady SR na internete dnes.Celkom 16 sudcov z tohto množstva je aktívnych a stále vykonáva sudcovskú činnosť. Dôchodkový vek dovŕšili ešte v roku 2015 sudcovia Jarmila Badíková (KS Banská Bystrica), Ján Gallo (OS Rožňava), Magdaléna Korčáková (OS Košice I.), Marián Kusý (OS Trnava), Stanislava Marková (KS Trenčín), Eva Sakálová (Najvyšší súd), Elena Šuríková (OS Nové Mesto nad Váhom) a Ferdinand Zimmermann (KS Banská Bystrica).V roku 2016 dosiahli vek 65 rokov sudcovia Milan Gylánik (OS Čadca), Darina Ličková (Najvyšší súd), Eva Straková (OS Prešov), Gabriela Tučková (OS Žilina), Mária Urbanová (KS Žilina), Zdenka Zamecová (OS Trnava) a Magdaléna Želinská (KS Prešov). Súdna rada navrhne odvolať aj sudcu Najvyššieho súdu Juraja Semana, ktorý dosiahol zákonom predpísaný vek tento rok.Prezident dostane na stôl aj návrh na odvolanie deviatich sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie a už nesúdia. Sú to: František Berec (OS Trenčín), Ľubomír Dobrík (KS Trenčín), Jarmila Jurkovičová (OS Bratislava IV), Lýdia Mendelová (OS Prievidza), Jozef Mészáros (KS Trenčín), Martina Mišovicová (KS Bratislava), Vladislav Puškáš (OS Bardejov), Viera Schubertová (KS Bratislava) a Božena Sukupčáková (OS Senica).Podobne ako v minulosti aj teraz členovia rady neodhlasovali koniec všetkých predložených sudcov. Z tých, ktorí dovŕšili vek 65 rokov predvlani, schválili na odvolanie všetkých. Pri sudcoch, ktorí dosiahli vek 65 rokov vlani, podržali vo funkciách deviatich. Z celkom 15 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov do 30. apríla toho roku, navrhli prezidentovi odvolať iba jedného. Desať sudcov prišlo v pondelok osobne na zasadnutie Súdnej rady a požiadali jej členov o možnosť súdiť ďalej.V tajnom hlasovaní tak opäť „uspela“ súčasná predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová, ktorá dosiahla vek 65 rokov vlani a bude môcť naďalej pôsobiť na čele Najvyššieho súdu. Za jej koniec v sudcovskej funkcii boli štyria členovia Súdnej rady, proti hlasovalo desať, traja sa zdržali. Sudcom ostane naďalej aj končiaci podpredseda Súdnej rady a zároveň predseda Krajského súdu v Nitre Ján Vanko. Vek 65 rokov dosiahol v januári.vysvetlil v pondelok na zasadnutí Súdnej rady Vanko.odpovedal na otázku, či by nemal prepustiť miesto mladým. Podľa Vanka je v súčasnosti v sudcovskom zbore už len zhruba päť percent takých sudcov, ktorí súdili už pred rokom 1989.doplnil.Prezident SR Andrej Kiska apeluje na Súdnu radu SR, aby mu predkladala na odvolanie všetkých sudcov, ktorí dosiahnu vek 65 rokov. Povedal, že by uvítal zmenu ústavy, ktorá by zaviedla automatický zánik sudcovskej funkcie po dosiahnutí veku 67 rokov pre sudcov všeobecných súdov a 70 rokov pre sudcov Najvyššieho súdu. Pre takúto zmenu sa však zatiaľ nenašla dostatočná politická vôľa.