Súdna rada neschválila Rakickú za kandidátku na sudkyňu OS Nitra

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Kristína Rakická, ktorú vylúčili z výberového konania na Okresnom súde v Dunajskej Strede, sa nestane sudkyňou. Súdna rada v pondelok neschválila predloženie jej kandidatúry prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. V tajnej voľbe získala len deväť z potrebných desiatich hlasov. Piati členovia rady sa zdržali. Zvyšných 35 úspešných uchádzačov o sudcovskú funkciu dôveru Súdnej rady získalo.Rakická mala nastúpiť na Okresný súd v Nitre. Ešte predtým, ako tu uspela na výberovom konaní, ju však vylúčili z výberového konania na Okresnom súde v Dunajskej Strede. Výberová komisia jej našla pred začatím riešenia prípadovej štúdie 50 takýchto štúdií aj so správnymi riešeniami. Mala ich pripojené k nekomentovanému zneniu zákona. Jeho použitie je počas výberového konania povolené.Prípadové štúdie boli označené paragrafmi od 1 do 50. Výberová komisia sa podľa zápisnice jednoznačne zhodla, že ide o závažné porušenie podmienok výberového konania. Mladá právnička pred členmi Súdnej rady vyhlásila, že necíti, že by spravila niečo zlé. Uviedla, že nemala úmysel podvádzať. Priznala, že vypracované štúdie pri sebe mala, šlo však podľa nej len o študijné materiály, z ktorých sa chcela učiť počas prestávky.Členka rady Elena Berthotyová mladej právničke počas vypočúvania povedala, že jej dá hlas iba vtedy, ak dokáže pred Súdnou radou verejne prehlásiť, že pochybila a dá záruku, že v budúcnosti už nebude podvádzať.reagovala na to Rakická.doplnila.Podpredseda Súdnej rady Pavol Pilek nechcel uviesť, ako v prípade Rakickej hlasoval s odvolaním sa na tajnosť voľby.uviedol pre médiá na adresu Rakickej. Pri výbere v Nitre podľa Pileka nemali možnosť zohľadniť jej konanie na inom výberovom konaní a vyhodnocovali len to, čo podľa zákona mali.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v tejto súvislosti pred novinármi na pôde Súdnej rady uviedla, že nedošlo k úniku materiálov z ministerstva, ktoré zabezpečuje podklady pre výberové konania. Vysvetlila, že v minulosti boli prípadové štúdie zverejnené, teraz už nie sú, pričom databáza štúdií bola doplnená o ďalších 50.ozrejmila.kritizovala ministerka konanie Rakickej.