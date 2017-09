SÚDNA RADA: Nová voľba kandidáta bude, ak o to vláda požiada

Lenka Praženková, archívna snímka Foto: OTO TASR - Michal Svítok Foto: OTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. septembra (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková je pripravená vyhlásiť novú voľbu kandidáta za Slovensko na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu, ak ju o to požiada vláda SR. Uvádza sa to v dnešnej tlačovej správe Kancelárie Súdnej rady k tejto téme.Súdna rada ešte v júli dostala list súčasného kandidáta Radoslava Procházku, ktorým sa obrátil na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Procházka v liste žiada stiahnutie návrhu na jeho menovanie. Poukázal pritom na skutočnosť, že tento návrh je vo výlučnej dispozičnej sfére vlády SR a samotný kandidát ho nemá možnosť vziať späť ani s ním inak disponovať.nformovala dnes Súdna rada o svojom postupe.Rada zároveň deklarovala, že jej kancelária je Úradu vlády SR k dispozícii pre ďalšiu komunikáciu za účelom efektívneho riešenia situácie. Samotný Úrad vlády opakovane neodpovedal TASR na otázku, ako postupuje potom, ako Procházka požiadal o stiahnutie jeho kandidatúry.Súdna rada dostala na začiatku januára diplomatickou cestou písomné stanovisko poradného výboru Rady EÚ, ktorý vydal v decembri 2016 ku kandidatúre Procházku negatívne stanovisko. Predošlá predsedníčka rady Jana Bajánková deklarovala ešte v januári pripravenosť vypísať novú voľbu. Vláda o to Súdnu radu dosiaľ nepožiadala.Poradný výbor Procházku neodsúhlasil, lebo mal obavy z integrity slovenského kandidáta, ktoré neboli jeho vypočutím rozptýlené. Bývalý predseda strany #Sieť je druhým odmietnutým kandidátom Slovenska na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Pred ním neuspela kandidátka Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka.Súdna rada zvolila Procházku za ďalšieho kandidáta 19. septembra 2016, vláda kandidatúru odsúhlasila 28. septembra 2016. V Bruseli ju napadol predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. V liste adresovanom Európskemu súdnemu dvoru upozornil na nízky morálny kredit Procházku a na netransparentné financovanie jeho prezidentskej a parlamentnej kampane.