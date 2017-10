Súdna rada ostáva bez podpredsedu, voliť ho nebude ani v pondelok

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bratislava 29. októbra (TASR) – Súdna rada ostane naďalej bez podpredsedu. Ani na svojom štvrtom zasadnutí v aktuálnom volebnom období, ktoré sa uskutoční v pondelok (30. október), totiž zrejme nebude hľadať zástupcu novej predsedníčky Lenky Praženkovej. Pre TASR to potvrdila samotná Praženková, ktorá tento bod nezaradila do programu.Súdna rada si na volebnom zasadnutí 11. júla vybrala novú predsedníčku. Otázku podpredsedu nechala otvorenú. Zvoliť sa ho nepodarilo na druhom zasadnutí 25. septembra, keď ani jeden z navrhnutých kandidátov - Pavol Pilek a Miloš Kolek - nezískal potrebný počet hlasov. Na treťom zasadnutí Rady, ktoré sa uskutočnilo 16. októbra, voľba podpredsedu v programe nebola.Praženková vysvetlila, že dôvodom, pre ktorý sa v pondelok opäť nebude voliť podpredseda, je absencia kandidátov. "Doposiaľ nebol predložený žiadny návrh kandidáta na podpredsedu Súdnej rady, z toho dôvodu tento bod programu nebol zaradený na zasadnutie Súdnej rady 30. októbra," zdôvodnila.Sudcu Krajského súdu v Nitre Pileka podporilo v septembrovej tajnej voľbe deväť členov rady, sudca Krajského súdu v Prešove Kolek získal päť hlasov. Na zvolenie bola potrebná nadpolovičná väčšina, minimálne desať hlasov.Členka Rady Elena Berthotyová pre TASR uviedla, že kandidáta na pondelkové zasadnutie nenavrhli, lebo žiadneho nemajú. Miloš Kolek, ktorého nominovala s ďalšími dvoma členmi rady v septembri, nemá naďalej reálnu šancu uspieť, vysvetlila sudkyňa. Tá podľa jej slov nezachytila signály, že by členovia Rady, ktorí v septembri Koleka nepodporili, na neho zmenili názor.uviedla Berthotyová.Kolekovi, ktorý získal v májových sudcovských voľbách najviac hlasov, viacerí členovia rady vyčítali, že jeho domovský súd je ďaleko od Bratislavy, kde sídli Súdna rada. Nemohol by tak byť podľa nich operatívne k dispozícii. Možnosť zvoliť podpredsedu najnovšie komplikuje fakt, že sú v 18-člennej Súdnej rade neobsadené už tri miesta. Potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady sa tak môže hľadať ťažšie.Národnej rade sa od júna nedarí zvoliť nástupcu doterajšej členky Rady Aleny Šiškovej, keď vládny Smer-SD navrhuje štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú (nominantka Smeru-SD) proti čomu je ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).Spor je o to, či majú výkonnú a zákonodarnú moc zastupovať v rade sudcovia a výkonní politici. Štátna tajomníčka Jankovská je zároveň sudkyňa, výkon sudcovskej funkcie má pozastavený. Medzitým sa skončilo funkčné obdobie aj dvom z troch zástupcov vlády v Súdnej rade. Exekutíva zatiaľ nástupcov neurčila. Ministerka spravodlivosti hľadá možných kandidátov v akademickej obci, mená dosiaľ nepredstavila.