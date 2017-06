Súdna rada si nového predsedu zvolí 11. júla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) – Meno nového lídra slovenskej justície by mohlo byť známe už 11. júla. V tento deň sa zíde Súdna rada SR na svojom prvom zasadnutí v štvrtom volebnom období. Na programe bude voľba jej predsedu a podpredsedu.Oznámil to dnes Ján Havlát, ktorý ako vekovo najstarší člen bude v prechodnom období viesť radu potom, ako vo štvrtok (29.6.) skončí vo funkcii jej súčasná predsedníčka Jana Bajánková.uviedol Havlát.vysvetlil, prečo zvolá volebné zasadnutie tak skoro.Súdna rada sa tento rok personálne obmieňa, v júli v nej po prvý raz zasadne osem nových zástupcov sudcov, ktorí vzišli z májových volieb. Kandidovať už nemohla Bajánková ani súčasný podpredseda rady Ján Vanko.Počas volebného zasadnutia bude rada nekompletná, parlament totiž zatiaľ nezvolil náhradu sa Alenu Šiškovú, ktorej funkčné obdobie uplynie v stredu (28.6.). Podľa Havláta by nebolo vhodné čakať na voľbu v parlamente, pretože nie je známy presný termín.Čakať sa nebude ani na jesennú obmenu dvoch zástupcov vlády v rade, po ktorej bude tohtoročná personálna obmena dokončená.uviedol na margo tejto skutočnosti člen rady Dušan Čimo.domnieva sa Čimo.Člen rady Jozef Vozár bude musieť pre volebné zasadnutie prerušiť dovolenku v Tatrách.súhlasí s júlovým termínom voľby nového predsedu rady. Kto by sa ním mohol stať, nevie.ozrejmil. Podľa Vozára by však bol vhodným predsedom sudca Najvyššieho súdu Čimo.doplnil.Aj podľa členky Súdnej rady Evy Fulcovej by mal radu viesť niekto zo zástupcov zvolených sudcami, pretože ten nie je odvolateľný inými mocami - prezidentom, parlamentom alebo vládou.mieni sudkyňa Krajského súdu v Bratislave.nemá Fulcová žiadneho favorita.doložila.