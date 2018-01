Súdna rada SR zvolila I. Rumanu za kandidáta Všeobecného súdu EÚ

Ivan Rumana, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. januára (TASR) – V poradí tretím kandidátom Slovenska na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu by sa mal stať sudca Najvyššieho súdu SR Ivan Rumana. V opakovanej voľbe ho na pondelkovom zasadnutí zvolila Súdna rada SR, v tajnej voľbe Rumanu podporilo 11 z celkovo 14 prítomných členov. Kandidatúru ešte musí odsúhlasiť vláda.Potrebnú väčšinu zo všetkých 18 členov Súdnej rady sa Rumanovi podarilo získať až v opakovanej tajnej voľbe. Do nej postúpil spolu s bývalým predsedom Ústavného súdu SR Jánom Mazákom, ktorý v nej získal tri hlasy. V prvej voľbe Rumanovi chýbal k zvoleniu jeden hlas, získal podporu deviatich členov Rady. Mazáka podporili štyria členovia Rady. Za tretieho uchádzača – právnika Európskeho súdu pre Ľudské práva v Štrasburgu Miloša Kučeru hlasoval v prvej voľbe iba jeden člen Rady.Po schválení vládou sa Rumana stane oficiálne tretím kandidátom Slovenska na jeden z najvýznamnejších súdnych postov v Európskej únii. Dvaja predošlí kandidáti – Mária Patakyová a Radoslav Procházka neuspeli v Bruseli, kde ich kandidatúru neodsúhlasil poradný výbor Rady EÚ. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Sudca tak chýba na Súdnom dvore už viac ako rok.Rumana uspel až na tretí pokus, ako protikandidát Jána Mazáka sa v júni 2016 vzdal z rodinných dôvodov a na voľbe sa nezúčastnil. Bol aj protikandidátom Radoslava Procházku v septembri 2016, vtedy získal hlasy štyroch z celkovo 17 prítomných členov Rady.vysvetlil s tým, že bude schopný začať si po príchode na luxemburský súd v krátkom období riadne plniť sudcovské povinnosti. Práve to je očakávanie poradného výboru, pred ktorý Rumana v blízkom období predstúpi a bude obhajovať svoju kandidatúru.Postup do druhého kola označil neúspešný Mazák za úspech.povedal novinárom.vysvetlil.doplnil Mazák na margo faktu, že Slovensku sa na post nedarí nájsť vhodného kandidáta už takmer tri roky.Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková vyzdvihla, že Rumana bol vybratý vo férovej súťaži troch uchádzačov. Ona osobne verí, že bude úspešný pred poradným výborom.povedala. Ona osobne ho v tajnej voľbe podporila.ozrejmila.Rumana je od júla 2005 sudcom Najvyššieho súdu SR, pričom pôsobí v Správnom kolégiu. Od januára 2007 je predsedom senátu. V porovnaní s Mazákom a Kučerom ovláda najslabšie francúzštinu, ktorá je pracovným jazykom súdu.doplnil.Rumana, ktorého navrhol člen Súdnej rady Daniel Hudák a Združenie sudcov Slovenska, argumentoval tým, že vďaka bohatým sudcovským skúsenostiam dokáže pochopiť kontext.vysvetlil médiám.Slovensku sa podarilo získať jedno z 12 miest dodatočných sudcov, ktoré pribudli na Všeobecnom súde EÚ v rámci jeho reformy. V roku 1998 bol zriadený, aby sa zabezpečila európskym občanom dvojstupňová súdna kontrola v určitých oblastiach a odbremenil sa samotný Súdny dvor EÚ.